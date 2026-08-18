孩子跟大自然學創作 台灣設計展9月秀成果

台灣設計展9月將首度移師桃園舉辦，40名孩子為此走進山林、古道中，讓大自然當老師，並採集物件，以此發展為創作，成果將在台灣設計展展出。

財團法人原住民族文化事業基金會今年主辦「Pulima Kids第四屆兒少美感創作營」，分2梯次辦理營隊，帶領10至15歲孩子從山林、部落生活與身體經驗出發，以「編織」與「環境感知」為主軸，發展各自的美感創作。

原文會今天透過新聞稿表示，當孩子把山林裡採集的感受帶進公共展場，作品不只是營隊的句點，也是與更多人對話的起點。Pulima Kids未來將持續連結在地文化、兒少美感教育，陪伴孩子看見生活、勇於表達，採集帶得走且持續一輩子的美感素養。

在「Pulima Kids第四屆兒少美感創作營」中，孩子沿竹林、環湖步道、開圳紀念碑等地走讀，也踏上溪口古道gong hngawal，跟著獵人取竹、鋸竹，製作餐具，在雨聲中敲拓花葉，把植物痕跡留在布面；再以舊衣、藤蔓與光影，詮釋古道記憶。

授課教師Yukan Yulaw尤幹尤勞表示，營隊並非傳統美術技巧課，而是希望孩子成為「生活家」，當孩子走入陌生環境，更能開發出敏銳的感知能力，重新發現生活中的美。

Yukan Yulaw尤幹尤勞說：「採集不只限於物件，也包含靈感、文字、感受與情緒。任何值得記錄的瞬間，都可能發酵成未來創作的養分。」當原本沉默的孩子開始誠實說出感受，便是在找回自己的敘事權。

創作成果預計於9月24日至11月1日展出，地點在2026台灣設計展展區「林業故事館」。