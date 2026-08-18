環境部力推國土綠蔭計畫 彭啓明：不排除打造綠蔭朝聖大道

環境部推動「資源循環雙法」今天移師雲林科技大學舉行，環境部長彭啓明主持，說明新法及國土綠蔭氣候調適計畫，並聽取地方和企業意見，作為修法參考。他強調循環經濟應是跨越公私部門全民運動和系統性的轉型工程，未來官民合作全力植樹增加綠蔭為城市降溫，打造更具韌性的綠色台灣。

今天雲林場的說明會，立委劉建國、雲林縣環保局長張喬維、雲科大副校長張艮輝，與逾百名雲林縣產業和社團代表參加。彭啓明說，面對全球暖化，任何地方都逃不了熱島效應的衝擊，雲林也不例外，國土綠蔭氣候調適計畫不再只是單純「多種幾棵樹」就好。

所以，全國50場說明會，他盡量親自和民眾對話，共同研討更完善、更合適的方法，期以都市森林、綠色基礎設施及木質資源循環為核心策略，結合科學管理、全民參與及跨部會合作，打造兼具降溫、防災、健康與淨零效益的國土韌性綠網。他說，將來不排除打造一條綠蔭朝聖大道，連媽祖出巡，人神都涼爽。

彭部長說，已有企業願意捐贈百萬棵樹，未來政策將進一步採科學管理、適地適種、專業養護，透過樹冠覆蓋、步行遮蔭、高溫熱區等科學資料，找出真正需要改善的區域，讓每一分投入都能轉化為民眾實際感受到的降溫與生活品質提升。

彭啓明說，近年來雲林種了20萬棵樹，推展轉廢為能源成效不錯，包括西螺回收場改善農廢等，未來中央仍將投入更多資源，攜手地方讓綠蔭計畫更好，因此需要全國辦說明會，與地方產學界說明、溝通，廣蒐各界意見，以利「資源循環雙法」研訂子法與配套。

「一棵樹就是一座水庫」劉建國除以古坑咖啡所產的農廢為例，未來將推動咖啡「全株利用」，從果皮到咖啡渣建立循環再利用示範中心，讓農廢變黃金，未來更期盼藉由雙法推動，中央攜手地方催生更多綠蔭大道，讓台灣各地都是宜居之城。

張艮輝也指出，雲科大綠地覆蓋率達80.7%，也是首間採用中水道回收系統大學，廢水回收率達78%，校方樂於提供人才和資源，打造成為國土綠蔭的示範基地。

環境部推動「資源循環雙法」今天移師雲林科技大學舉行，環境部長彭啓明親自主持，說明新法及國土綠蔭氣候調適計畫並聽取地方和企業意見。記者蔡維斌／攝影

環境部推動「資源循環雙法」今天移師雲林科技大學舉行，環境部長彭啓明親自主持，說明新法及國土綠蔭氣候調適計畫並聽取地方和企業意見。記者蔡維斌／攝影

環境部推動「資源循環雙法」今天移師雲林科技大學舉行，環境部長彭啓明親自主持，說明新法及國土綠蔭氣候調適計畫並聽取地方和企業意見。記者蔡維斌／攝影