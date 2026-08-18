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台漫東京3書店展出 特製紙書衣貼近日本文化

中央社／ 台北18日電

讓台灣漫畫走進日本讀者的生活，文化部駐日台灣文化中心策辦「NEWVISIONS－打開台灣漫畫之窗」活動，即日起在日本東京3家書店展開，精選35部台灣漫畫展示，也特製紙書衣。

「NEW VISIONS－打開台灣漫畫之窗」活動今天在東京淳久堂書店池袋本店揭幕，除該店外，展出店鋪還包含magmabooks虎之門之丘店、東京堂書店神田神保町店，開幕式匯聚臺日漫畫、出版及書店業界代表，包括日本國際漫畫獎評審長暨日本漫畫家協會理事長里中滿智子、手塚製作公司代表取締役社長松谷孝征等。

台灣文化中心主任曾鈐龍於開幕致詞表示，近年持續在日本推廣台灣漫畫，本次進一步將台漫帶進書店，希望不只透過展覽介紹作品，更讓台漫走進日本讀者的日常閱讀生活。

曾鈐龍表示，活動特別結合日本書店特有的紙書衣文化，將主視覺延伸製作活動限定書衣，以貼近當地閱讀習慣的方式推廣台漫，期待透過台日共通的漫畫文化，促進兩國交流。

駐日代表李逸洋特別親自宣傳，期盼透過漫畫這項台日共通的文化語言，讓更多日本民眾藉由漫畫認識台灣。文化部長李遠今天也透過新聞稿表示肯定，期待透過更多貼近海外市場與在地文化的方式，讓台灣漫畫被更多國際讀者看見，進一步創造出版、授權及跨域發展的機會。

主視覺由漫畫家南南日創作，以鐵窗花為核心意象，希望透過一扇扇象徵不同故事的窗，帶領觀眾從參展作品看見不同面向的台灣。展覽精選35部台灣漫畫，題材橫跨歷史、社會議題、奇幻想像等，展場也提供參展作品試閱手冊免費索取。

近年持續受到日本漫畫界矚目的台灣漫畫家高妍今天也參與開幕，她的作品「綠之歌」與「間隙」2度入選日本漫畫排行榜「這本漫畫真厲害！」，「間隙」今年更入圍日本具指標性的手塚治虫文化獎漫畫大獎。

高妍表示，台灣擁有多元的語言、文化、歷史與記憶，也因此孕育出自由而多樣的漫畫創作。她也期待藉由此次在書店舉辦展覽，讓更多讀者從偶然拿起一本台灣漫畫的相遇開始，開啟一扇認識台灣的窗。

東京 書店 日本

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