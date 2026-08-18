桃機化身職涯教室 藍迪院生近距離認識國門百工

昇恆昌免稅商店攜手桃園國際機場公司共同關心弱勢，邀請藍迪兒童之家17位院生進入桃機進行「職涯探索」體驗，從手作茶包、免稅商店預售服務，到搭乘接駁車進入停機坪，讓孩子走進平時接觸不到的環境，從實作中認識機場多元工作。

昇恆昌總經理江建廷表示，昇恆昌陪伴藍迪多年，公益陪伴不只是在特定節日送上關懷，也希望隨著孩子不同成長階段，提供所需要的接觸與體驗，「這次我們不是希望孩子參觀完就知道要做什麼，而是讓他們有機會多看、多問、多試」，未來也將持續透過職場參訪與實作，陪伴院生累積生活經驗，拓展視野，也陪著孩子一步步走向下一個成長階段。

昇恆昌說明，藍迪兒童之家成立於2008年，目前安置44名0至18歲失依及弱勢兒少。昇恆昌自2010年起長期關懷藍迪兒童之家，不定期安排戶外參訪、節慶及體驗活動，與院生累積多年互動與熟悉感。近年將關懷觸角延伸至「職業探索」，帶領孩子們參訪不同職場、認識多元產業，提早為未來的自立生活做好準備。

此次活動，由志工一路陪著做、陪著聊，一起挑茶葉、手作茶包，認識台灣茶文化與機場推廣台灣文化的角色；到國際精品DIY體驗手部揉香、絲巾穿搭及免稅預售服務，接觸香氛與生活美學，以及認識免稅商店接待旅客、商品提貨及團隊合作等第一線工作。

活動也安排院生搭乘接駁車，在桃園機場航務處導覽人員解說下，近距離觀察航機、地勤車輛及第三航廈，認識機坪巡查及飛航安全維護工作。面對院生沿路好奇詢問，導覽人員及志工也相當有耐心逐一回應，讓職涯體驗從單向介紹轉為實際交流，為孩子的未來職涯想像多一份參考。

桃園機場公司公共事務暨行銷處謝懷慧處長表示，桃園國際機場不只是旅客出國的起點，也是匯聚多元職業的場域，機場涵蓋公務機關、航空公司、地勤及免稅商店等多元職務，每日逾3萬名工作人員共同維持機場運作，希望孩子從「看見機場」進一步「認識工作」，了解國門背後的專業分工。

藍迪兒童之家院長李雪櫻表示，長期的關懷與實質陪伴，對孩子成長及建立自立能力非常重要，感謝昇恆昌志工讓孩子感受到，除了院內老師與社工，社會上也一直有一群人關心、支持著他們，幫助孩子建立面對世界的信心。