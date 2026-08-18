吳念真「人間條件三」重返舞台 演繹人生缺憾

睽違11年，由作家吳念真編導的「人間條件三--台北上午零時」將重返舞台，演員林美秀與羅北安再度同台，演員謝銘祐首度加入，演繹關於青春、友情、愛情與遺憾的生命記憶。

「人間條件三--台北上午零時」2007年到2015年間二度巡演63場，吸引近7.5萬觀眾進劇場，3度巡演找林美秀與羅北安再登台，並邀金曲獎歌王謝銘祐演出。

吳念真今天在記者會表示，創作源自年輕時生命經驗，16歲工作，然後有家庭與小孩，「再回頭看那段歲月，最懷念的是當時人與人之間的單純與純粹」這齣戲彷彿帶大家重回雖已逝去、卻無比真摯的情感世界，「我充滿感激。」

他說，從「當我把最大部分的愛都放在你這裡之後，我能給其他人的，也只是零碎」這份情懷出發，寫下主角阿生將愛意藏進為兄弟代筆的一封封情書裡，最終卻選擇把感情深埋一生。

吳念真表示，人生本來就不完美，而是在一個又一個遺憾中走過。劇中經典台詞「你這輩子不虧欠誰，你最虧欠的是你自己」，其實是寫給自己的話。那些未完成的夢、沒說出口的愛及來不及實現的選擇，共同構成這齣戲最深刻情感核心。

相隔多年再度飾演麵攤老闆娘「阿秀」，林美秀第1個念頭是「我體力行嗎？」這根本是「動作戲」，舞台上有真打，還有大量跪下、爬行等高體力演出，極大考驗演員。

林美秀說，這個角色展現台灣女性堅韌與母性，「觀眾走進劇場想哭就哭、想笑就笑」，跟著戲重新面對自己情感。

重返舞台飾演外省老兵山東，羅北安形容山東與阿秀像「兩個滿身傷痕的人碰在一起」，在彼此缺憾中相互需要與疼惜；挑戰充滿爭議的鐵工廠老闆阿國的謝銘祐說，阿國極度害怕失去，「期待透過角色，讓觀眾在理解阿國的同時，也有機會重新看見自己。」

「人間條件三--台北上午零時」10月9日到11日在台北市國家戲劇院、11月13日到15日在高雄市衛武營國家藝術文化中心歌劇院與12月4日到6日在台中中山堂演出；2027年1月15日到24日在台北藝文推廣處城市舞台加演。

其他參與演出演員包括林雨宣、吳驊恩與柯一正等。