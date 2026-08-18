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低壓影響周五前全台有雨 颱風最快周四生成

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
低壓影響以及旺盛午後對流，南部地區明天有機會出現短延時豪雨。圖／氣象署提供
低壓影響以及旺盛午後對流，南部地區明天有機會出現短延時豪雨。圖／氣象署提供

雨彈再升級，台灣持續受到低壓帶影響，明天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區要留意局部大雨，晚間西南風增強，南部地區明上午多雲，下午午後熱對流先登場，晚間迎風面降雨接力，可能有局部大雨機率。至於颱風消息，92W最快後天就會生成為今年第18號颱風「沙德爾」，目前預估將直奔沖繩

低壓帶持續影響台灣，帶來不穩定天氣。明天低氣壓來到東部海面，受偏東風吹拂影響水氣增多，迎風面基隆北海岸、東半部及恆春半島間歇性降雨將較今天更頻繁。其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨可能。

中央氣象署預報員賴欣國表示，中南部及台東地區明天下半天以午後對流降雨為主，可能有局部大雨機率，尤其是南部可能達到短延時豪雨等級。

賴欣國指出，明天晚間起西南風增強、迎風面換成中南部地區。換言之，中南部地區午後下完旺盛對流雨後，經短暫空檔，晚間又會出現明顯雨勢。

賴欣國總結，因低壓帶關係，周三到周五全台都有下雨機會。但颱風季還沒完目前有個熱帶系統正在發展，但它被季風低壓帶包圍、環境風切不小不利生成，預估仍是以低氣壓強度靠近台灣東方海面。

賴欣國表示，該熱帶系統成颱機率低，甚至要成為熱帶性低氣壓的機率也不高。但關島東方海面的92W，後天就有機會成為今年第18號颱風「沙德爾」。目前預估路徑將在下周前段時間朝琉球海面前進、對台影響較小。不過由於後期預報仍有不確定性，還需繼續觀察。

沖繩 颱風 宜蘭

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