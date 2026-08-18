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國家數位健康互通性實驗室啟動 助軟硬體測試認證

中央社／ 台北18日電

智慧醫療逐漸形成生態系，國家數位健康互通性與效能認證實驗室今天正式啟動。衛福部長石崇良指出，實驗室的任務是協助軟硬體測試與認證，建構具互通性、安全性的環境。

衛生福利部上午舉行「國家數位健康互通性與效能認證實驗室」成立大會，宣布建立國家級醫療資訊驗測與認證機制，支持完整且健全的智慧醫療生態系發展。

石崇良會前接受媒體聯訪指出，AI運用大爆發，特別是在醫療領域上大幅進展，而智慧醫療的成功是建立在「有品質的資料」、「安全性」及「資料的可互通性」上。

石崇良表示，過去幾年來，衛福部資訊處從最基礎的數位基礎建設做起，包含資料標準化、藥物編碼、檢驗編碼、醫學術語編碼等，建立共同格式，接著再建立共同原則，以促進資料之間的可互換性。

衛福部也就資料的安全性，建構FHIR Box平台，在不必更換每個醫院的醫療資訊系統之下，透過工具將電子病歷等資料，轉換成共通語言，以進行交換，預計今年底推廣到全台所有醫學中心。

石崇良提到，在應用層面上，衛福部推動SMARTon FHIR應用程式，讓相關系統可以廣泛擴大；如何建立符合國家標準的軟硬體及資訊系統，是此實驗室的任務，未來將協助軟硬體測試與認證，讓資料有品質、保障安全並可互通，符合國家發展需要。

衛福部資訊處長李建璋說明，國家數位健康互通性與效能認證實驗室未來將建立3大核心認證機制。第一為軟體認證，針對與FHIR Box介接的CQL臨床決策支援模組及SMART on FHIR應用程式進行技術與臨床驗證；第二為硬體認證，透過標準化測試程序驗證執行FHIR Box的硬體設備效能與可靠性；第三為整體解決方案廠商認證，評估業者部署、維運及推動智慧醫療的能力，建立專業服務體系。

衛福部表示，認證制度建立後，將有助於醫療資訊產業遵循共同標準發展產品與服務，提升系統互通性與相容性，並促進醫療機構導入智慧醫療解決方案。

實驗室 健康 數位

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