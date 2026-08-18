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腦部膠質瘤衝擊青壯病人生涯 醫師籲注意突發癲癇

中央社／ 台南18日電

屬於腦部惡性腫瘤的低階膠質瘤，好發於30至44歲青壯年族群，因初期無明顯症狀，治療過程對正值人生黃金期病人常造成巨大衝擊，醫師提醒注意突發癲癇或經常嚴重頭痛。

奇美醫院神經外科主治醫師嚴世島今天在院內衛教宣導會表示，膠質瘤占所有原發性惡性腦瘤近80%，好發於30至44歲的中、青年群體，因這類腫瘤具有「浸潤性生長」特性，癌細胞像樹根深入泥土般，沿著腦部白質及神經纖維微觀蔓延，手術極難完全清除乾淨，術後須長期追蹤與後續治療。

嚴世島表示，低階膠質瘤雖不像高惡性腦瘤進展快速，卻仍屬惡性腫瘤，約有5成病人可能於手術後5年內惡化為高階腦瘤，須接受傳統化學或放射治療，常伴隨骨髓抑制、免疫力下降、疲倦，以及不可逆神經認知功能衰退，嚴重影響工作與正常社交，若選擇觀察不治療，只能消極等待腫瘤惡化。

他說，低階膠質瘤成因多與基因等個人先天體質有關，但遺傳影響不大，病人多數初期無明顯症狀，常因突發癲癇，或經常不明原因嚴重頭痛、頭暈，就醫進一步檢查才被診斷發現，常對正處於事業家庭關鍵期的年輕病人造成巨大衝擊。

嚴世島表示，目前已有新一代口服雙重標靶抑制劑問世，根據國際間最新發表的臨床試驗及長期追蹤結果顯示，對透過手術後病理與基因檢測評估，確認可適用口服標靶抑制劑的病人，可有效延長疾病控制時間，降低惡化或死亡風險，更有助延後接受放化療時間。

他說，新藥目前已獲衛生福利部核准使用，國內醫界持續爭取納入健保給付範圍，盼能造福更多有需要的病人。

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