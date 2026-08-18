鐵道博物館柴電工場首度夜間開放 互動式劇場同步登場

國家鐵道博物館去年起向大眾開放館區第一階段，過了1年後將首度推出「柴電工場夜間開放」活動，在22日及23日讓民眾體驗不同於白天的鐵道風景與建築之美。

鐵博今天發布新聞稿表示，為讓大眾感受工業遺產夜晚的獨特魅力，鐵博於活動2天將柴電工場的開放時間延長至晚間8時。配合本次夜間開放，22日及23日期間特別推出限定「星光票」，於活動當日下午4時30分至晚上7時30分販售，全票優惠價新台幣50元，其他優惠票種0元。

除夜間視覺饗宴外，柴電工場到時也將化身為劇場舞台，於柴電工場鐵道車輛展區規劃互動式劇場「噓！這是火車精靈的秘密」。劇情講述民眾在參加夜間導覽時，意外與導覽員、列車長一起穿越至火車精靈所在的神祕世界。

演出由蕭淳嫻擔任編劇、導演及肢體設計，並邀集何昀庭、洪子晏、曾冠瑜、陳柏毓及謝香臺等青年演員與創作者共同演出。而柴電工場原有的「柴電機車的運作」及「電樞的檢修與保養」展演將配合夜間開放持續登場，觀眾可透視柴電機車部件、作動原理，並體驗虛實整合的電樞檢修沉浸式劇場，感受「活的鐵道博物館」。

此外，此次夜間開放也吸引周邊文創園區共襄盛舉。誠品行旅特別加入串聯，持誠品行旅2026年8月份發票可兌換星光票參觀夜間柴電工場。