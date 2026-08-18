14歲男孩查出大腸息肉！沒慢性病、非飲食問題 醫揪背後原因

「才14歲耶，怎麼可能？」腸胃科醫師陳保中近日分享，一名14歲男孩平時身體健康，沒有慢性病，也沒有固定服藥，但因媽媽今年剛被診斷出第三期大腸癌，擔心孩子是否也有相關風險，因此經評估後安排大腸鏡檢查，沒想到真的發現異常。

陳保中在臉書發文指出，檢查時在男孩的降結腸發現一顆約0.3公分的扁平型息肉樣病灶。相較於明顯凸起的息肉，這類扁平病灶較不顯眼，所幸當下已透過大腸鏡完整切除。

後續病理檢查結果顯示，病灶為良性的增生性息肉，建議10年後再追蹤即可，媽媽得知後也終於鬆了一口氣。不過陳保中表示，這起案例仍提醒大家，「年輕」並不代表腸道一定不會出現息肉或其他病灶。

尤其若家族中曾有人罹患大腸癌、多發性大腸息肉，或是在較年輕時就罹患大腸癌，更應提高警覺。除了可與醫師討論是否需要提早接受檢查，也可能需要進一步評估是否存在遺傳性大腸癌症候群。

不過陳保中也強調，這並不代表「爸爸媽媽得過大腸癌，小孩14歲就都要做大腸鏡」。每個家庭的狀況不同，包括親屬罹癌年齡、息肉數量及家族病史都會影響風險，實際何時開始檢查，仍應由專業醫師依個別情況評估。

陳保中指出，大腸鏡的重要性不只是找到已形成的癌症，更在於部分具有癌化風險的息肉，能在演變成癌症前就先被發現、切除。他提醒，有家族史不必自己嚇自己，但也不要因為「我還年輕」就完全忽略相關風險。