人安攜超商號召零錢超人 助花東弱勢餐食計畫

花蓮去年受樺加沙颱風環流重創，堰塞湖溢流、大水沖毀家園，花東在地經濟弱勢與寒士的生活陷入空前斷糧陰霾，人安基金會攜手超商號召「零錢超人」，伴弱勢群體走過復原之路。

面對去年重大洪災對花東地區造成衝擊，全台「鏟子超人」伸出善意，幫助在地挺過災後難關，人安基金會第一時間號召各平安站，成立「寒士救災隊」奔赴災區。來自鳳山的陳大哥主動挺身而出加入救災行列，頂著烈日在花蓮縣光復鄉大馬村揮汗鏟泥、搬運緊急物資、整理滿目瘡痍的街道。

人安基金會今天舉行記者會，說明今年6月至8月攜手7-ELEVEN，共同發起「花東關懷寒士吃飽食在幸福」公益募款活動。透過全台逾7300間實體門市網絡與不打烊的數位平台，將民眾的零錢捐匯聚成守護花東弱勢餐食的永續盾牌，藝人佩甄應人安基金會邀請再度擔任活動嘉賓。

佩甄表示，希望民眾接棒「鏟子超人」，加入「零錢超人」行列，不論是新台幣5元、10元，只要慢慢累積，每個人都能成為零錢超人，成為支持花東弱勢餐食的力量，她現場更大方分享媽媽包隨手存零錢的公益心法。

佩甄透露平常就有隨手存零錢的習慣，她的包包裡一定會有個零錢包，只要累積到變重了，就知道可以帶去7-ELEVEN捐掉，包包變輕，也讓有需要的人的生活負荷更「輕」。讓接受幫助的人保有更多尊嚴與生活彈性，是一種有尊嚴的幸福，更是這次「寒士吃飽、食在幸福」的重要意義。

人安基金會副秘書長郭慧明表示，花東地區受地形、交通及天災頻仍影響，弱勢族群的餐食更容易中斷，因此不能只依靠一次性的緊急救助，需要長期、穩定的支持。有公益募款平台長期支持，基金會才能陪伴更多寒士從「手心向上」走向「手心向下」，重新站穩生活。

郭慧明說，人安基金會與7-ELEVEN的合作並非一次性的災後救濟，而是深耕日常的餐食防護網。雙方自2025年起合作「OPENPOINT APP行動隨時取」行動待用餐公益賦能服務，讓有需要的民眾能就近、即時取得餐食。

今年公益活動力拚補足花東鄉鎮與假日的供餐缺口，活動即將進入尾聲，鼓勵民眾積極響應，民眾可選擇就近到7-ELEVEN門市零錢箱、ibon機台，或OPENPOINT APP線上捐款、零錢包捐款等線上線下捐款管道，協助人安基金會推動支持花東關懷與餐食照護計畫。