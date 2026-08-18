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不吸菸不下廚卻罹肺癌 高雄長庚單孔達文西除病灶

中央社／ 高雄18日電

一名50多歲女性沒有抽菸、沒有下廚，也無肺癌家族病史，肺部卻檢查出約2公分毛玻璃樣病灶，經高雄長庚醫院單孔達文西肺葉切除手術，確診為早期肺腺癌，恢復良好約1週出院。

高雄長庚紀念醫院今天舉辦記者會表示，高雄長庚達文西機械手臂手術累計突破5000例，為持續提升精準微創醫療量能，再引進第2台單孔達文西手術系統（da Vinci SP），擴大跨專科服務，讓南台灣民眾可在地接受高階微創手術。

高雄長庚胸腔外科主治醫師陳聿指出，臨床上確實可見沒有吸菸史的女性罹患肺腺癌，肺癌成因相當多元，除吸菸及環境暴露外，也可能與基因變異、個人體質等因素有關，因此即使沒有傳統高風險因子，仍不能完全排除罹患肺癌的可能。

陳聿提到，這名患者平時身體健康，沒有慢性疾病，得知肺部出現病灶後感到錯愕不安。醫療團隊完整評估病灶位置、身體狀況及手術條件後，決定採用單孔達文西肺葉切除手術，透過高解析度立體視野及靈活器械，經單一切口完成肺葉切除及淋巴結清除。

陳聿指出，這名病人術後病理結果確認為早期肺腺癌，患者術後疼痛輕微、恢復情形良好，約1週即順利出院，後續呼吸復健也相當順利。由於病灶發現得早並完成手術切除，經醫療團隊評估後不需接受後續化學治療，讓原本因罹癌而焦慮的患者逐漸卸下心理負擔，重新回到原有生活。

高雄長庚表示，這起案例也凸顯肺癌並非只發生在具有傳統危險因子的族群，早期發現與適當治療相當重要。院方近期達文西手術累計突破5000例，並再引進第2台單孔達文西手術系統，將擴大胸腔、泌尿及婦科等專科微創手術服務量能。

長庚 達文西 肺癌

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