捐血中心遭控「跨縣市支援不給交通費」 工會300人聯署抗議壓榨員工

血液基金會工會與多個聲援團體今集結在血基會門口抗議，指控「以行慈善之名，做壓榨員工之實」，指血基會在人力短缺下要求跨縣市支援，不僅通勤時間拉長，更要求員工自行前往，未提供合理的交通方案與補助，迫使員工自行吸收額外通勤時間與交通成本。血基會回應，已立即修訂交通費補助辦法，並從寬認定，提高異地支援交通補助。

血液基金會工會指出，血基會面臨人力缺口，解方竟是要求護理師、醫檢師及捐血車駕駛等員工頻繁「跨縣市」支援，還要求員工自行負擔支援所產生的額外通勤時間與交通成本，歷經一年仍未能達成共識，工會蒐集近300分員工聯署書，今上街抗議。

捐血車護理師、血液基金會企業工會理事長謝緹縈說明，迫使員工跨縣市支援，血基會宣稱「同一捐血中心涵蓋縣市均為合理指派工作地點」，要求員工配合血基會人力調度需求，高雄員工頻頻支援台南、台中員工每個月都須支援雲林、南投等。

謝緹縈表示，員工通常前一天或前一周收到通知，須前往外縣市完全陌生的地點支援， 並自行想辦法抵達。部分員工自行開車，部分員工則需轉乘多趟火車、客運、甚至長途步行，才能抵達支援地點。通勤所衍生費用大幅提高，通勤時間更大幅延長為2、 3個小時，由員工全數買單，犧牲原本就所剩不多的休息時間。

捐血車駕駛，血液基金會企業工會理事林則維指出，針對跨縣市支援所衍生的不合理問題，先前協商中較有進展的部分是「自行開車」的補助費用。在工會極力抗議 下，從原先自行開車支援者提供每公里3元的車耗與油資補助，增加為每公里6元，並提供停車費用。後續血基會又提高機車補助標準與汽車一致。

但對於搭乘公共運輸進行跨縣市支援的員工來說，每次前往支援的地點不同，血基會卻只提供特定車站出發的自強號車票費。若員工從自家附近火車站出發、搭乘高鐵、需客運轉乘火車，或從火車站前往支援地點，仍有距離、無法靠步行抵達，血基會目前完全沒有補助方案。

工會要求，血基會應依據員工「實際搭乘公共運輸」費用給予核實補助，並當「車站至支援地點」無便捷公共運輸時應補助計程車費用，血基會卻堅稱員工應能自行想辦法抵達，故無需補助。

工會提出5項訴求：

1. 因基金會要求而有跨區域支援情事發生時，雇主應提供專車、接駁車接送。若由員工自行前往，交通時間在扣除「日常通勤時間」後，剩餘時間必須計入「工作時間」，或提供支援津貼或補休機制。

2. 若車站至支援地點無便捷之公共運輸，或上下班時段無公共運輸可搭乘時，員工得搭乘計程車，並請領交通費用。

3. 針對已達成共識之汽、機車交通補助及各項衍生費用（如停車費）核銷應全台各中心標準一致，杜絕地方中心私自刁難。

4. 建立正式且透明的跨縣市支援機制：跨縣市支援應明訂辦法，停止「主管一句話、員工自己想辦法」的隨意調度。

5. 檢討長期調動問題：基金會應確認各地編制與實際缺額，檢討是否因長期人力配置不足而濫用跨區調度，停止無極限地消耗基層員工。

血基會回應，員工駕駛自用汽車或機車出勤者，交通補助由每公里3元調整為6元，員工搭乘台鐵列車出勤，一律以自強號票價為補助基準；另往返出勤場所期間所衍生必要費用（轉乘大眾運輸、租用機車停車位或機車停車費等），採實支實付補貼；交通費補助辦法從寬溯及自今年1月1日起適用。

血基會說，經查並沒有同仁居住地點無大眾交通工具可搭，也沒有深夜下班後已無大眾運輸工具班次情形，未來如有發生類似情形，血基會已請各捐血中心當日主管視同仁需求及居住地點安排送返事宜。

血基會表示，工會要求把跨縣市通勤時間計入工時，血基會依照勞動基準法及勞動部函釋規定，一般通勤（往返家中與固定工作場所）不計入工時；如果屬於非上下班通勤而於上班時段異地支援，血基會均有核計工時。另外，同仁若有跨區支援，依規定在「醫事人員及醫事機構線上申辦系統」進行報備支援，並經主管機關審核核准後實施。