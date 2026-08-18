聽新聞
0:00 / 0:00
缺蛋燒進好市多！雞蛋30顆裝改20顆裝 兩賣場先上路
近期雞蛋市場供應吃緊，部分量販、超市甚至出現蛋架缺貨情況，好市多也出手調整販售方式。好市多18日表示，因應近期雞蛋市場供應狀況，為讓更多會員可以買到雞蛋，將原本30顆裝調整為20顆裝，目前先在中和、汐止兩家賣場測試販售。
好市多表示，這次縮減每盒雞蛋數量，主要考量近期市場供應情況，希望在供應量有限之下，讓雞蛋能分散供應給更多會員。後續也將持續與供應商合作，以維持商品穩定供應。
近期北部雞蛋供應狀況受到關注，陸續有消費者反映，前往量販店、連鎖超市採買時，出現部分雞蛋品項缺貨、貨架空缺的情況，其中紅殼蛋供應相對吃緊。
據悉，近期雞蛋供應減少與夏季高溫有關。天氣持續炎熱，蛋雞容易出現熱緊迫，影響產蛋表現；加上部分蛋雞進入換羽期，新舊產能銜接也影響供應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。