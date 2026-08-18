缺蛋燒進好市多！雞蛋30顆裝改20顆裝 兩賣場先上路

半夜突然餓醒，來碗熱騰騰的牛肉麵再回去睡，雖然滿足口腹之欲，腸胃卻也被迫「加班」。台安醫院胃腸肝膽科主治醫師蘇志盛提醒，夜間是腸胃休息、消化液分泌及蠕動較低的時段，若經常半夜大吃牛肉麵、泡麵等高油、高鹽食物，不僅增加胃食道逆流、消化不良風險，也可能因口渴大量喝水、頻繁夜尿而打斷睡眠，形成「吃不好、睡不好」的惡性循環。

2026-08-18 16:25