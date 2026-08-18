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頸部紅斑脫屑罹乾癬 醫提醒恐併發關節炎應及早就醫

中央社／ 台中18日電

台中1名上班族頸部出現紅斑、脫屑，自行買藥膏塗抹後擴大蔓延，就醫確認是「乾癬」，經治療才好轉。醫師提醒，乾癬不只是皮膚不好，恐併發關節炎，若發現異狀應盡早就醫檢查。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，50歲男性上班族「阿彬」，2年前起頸部出現紅斑、脫屑，原以為只是工作壓力大造成皮膚過敏，自行購買藥膏塗抹但未改善，甚至擴大蔓延至雙手指甲，不得不穿高領、戴手套遮掩，就醫檢查後確認是「乾癬」。

亞大醫院皮膚科主治醫師沈冠宇說明，乾癬俗稱「銀屑病」，是一種與免疫系統失調有關的慢性全身性發炎疾病，不具傳染性，也與個人衛生習慣無關，患者皮膚常出現界線清楚的紅色增厚斑塊，表面覆蓋銀白色鱗屑，也可能侵犯頭皮、指甲及身體皺褶等部位，由於外觀較為明顯，不少患者長期承受旁人異樣眼光，甚至影響工作、人際關係與心理健康。

沈冠宇提到，乾癬成因複雜，除與遺傳體質有關，也可能受到後天因素誘發，包括長期心理壓力、精神緊張、作息不規律、皮膚外傷、細菌或病毒感染，以及抽菸、飲酒、肥胖等；部分藥物也可能造成乾癬惡化，因此不建議患者在未經專業評估下自行停藥、使用偏方，或任意補充宣稱具有免疫調節功能的保健食品。

沈冠宇說明，隨著醫療進步，乾癬已有多元治療選擇，醫師會依病灶面積、嚴重程度、侵犯部位、共病情形及生活品質影響，制定個人化治療策略。「阿彬」就醫安排個人化治療後，經過約半年用藥，如今已經恢復9成左右。

沈冠宇提醒，乾癬不只是「皮膚不好」，更屬於全身性發炎疾病，部分患者可能合併「乾癬性關節炎」，若出現手指或腳趾腫脹疼痛、腳跟疼痛、晨間關節僵硬或下背僵硬等情形，應主動告知醫師，以免延誤診斷與治療，只要及早診斷、選擇合適治療，就能降低疾病對身體及心理造成的長期影響。

關節炎 台中 頸部

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