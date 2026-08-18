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北花航線歸零免驚！花東雙軌電氣化2031年前通車 拉升台鐵量能
國內線航空公司相繼提出停飛北花航線申請，花東人就怕回家少條路、車票又不好搶，鐵道局今透露，花東鐵路雙軌電氣化預計2031年前就會完成三階段工程，未來花東班次每小時可增至7到8班。
繼北中、北高不敵陸運衝擊停飛後，華信及立榮航空如今也先後向民航局申請取消往返北花航班。不少在地民眾擔心，要是碰上天災或重大節日，聯外交通僅能仰賴公路、鐵軌，恐中斷或買不到車票。
已在進行中的花東地區鐵路雙軌電氣化計畫能否解套？據了解，該計畫自2021年啟動，總經費達691.58億元。主要工作將花蓮到知本間共112.6公里的單軌路段進行雙軌化，以及小曲線、危險邊坡改善等，預計分階段於明年起通車，2031年全線完工通車。
鐵道局今表示，花東雙軌電氣化工程持續進行中，第一階段預計明年底完成。工程總共三階段，預計2030年完工並全線通車，屆時每小時車次可從現在的2至3班增加到7至8班，成長2至3倍。
鐵道局副局長劉雲生指出，工程完工後可大幅縮短列車交會時間，以區間車為例約45分鐘、自強號約12分鐘。再加上截彎取直，西部往返東部搭車時間將大幅縮短、班次也能因此增加。以台鐵EMU3000型自強號列車為例，一組座位數約538個，尖峰時段增班5班，就可多載運近3千名旅客。
劉雲生表示，配合已完工的南迴鐵路電氣化，三階段花東鐵路雙軌化完成後，高雄往返花東的時間也會縮短。
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