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5歲女童染流感住院2週亡 公費藥擴大對象至9月底

中央社／ 台北18日電

流感疫情緩升，疾管署今天公布，上週就診計9萬5011人次，較前一週略升1.2%；新增1例死亡個案為5歲女童，沒打過流感疫苗，因嘔吐、步態不穩且雙眼上吊送醫，住院搶救2週不治。

開學在即，衛生福利部疾病管制署今天宣布，因應近期流感呈緩升趨勢，今年8月24日起至9月30日止，擴大公費流感抗病毒藥劑使用對象，包括醫事單位防疫人員、安養與長照機構、幼兒園至五專三年級學生等7大類族群。

疾管署今天例行疫報中公布最新統計，依疫情監測資料顯示，第32週（8/9-8/15）類流感門急診就診計9萬5011人次，較前一週略升1.2%；上週（8/11-8/17）新增80例流感併發重症病例（72例H1N1、3例H3N2、4例A未分型、1例B型）及17例死亡（12例H1N1、4例A未分型、1例B型）。

在新增死亡病例中，疾管署防疫醫師林詠青說明，特殊個案為1名年僅5歲北部女童，本身沒有特殊病史，但從未接種流感疫苗，一開始發燒，7月底開始發燒、咳嗽，曾至診所就醫，開立口服藥物回家，後續出現活動力及食慾下降、嘔吐、步態不穩，甚至雙眼上吊。

林詠青說，女童送至急診時已高燒42度，並有嗜睡、低血氧，經快篩陽性，後續檢查有腦水腫，研判是流感併發腦炎、腦病變，插管送入加護病房，分型感染H1N1，住院後症狀未見改善，且又併發急性腎衰竭、敗血性休克，最終經住院搶救2週不治；調查其同住家人均沒打流感疫苗，且有一人曾因上呼吸道症狀就醫用藥。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的流感病毒以A型占89.0%為主。本流感季（自去年10年至今）累計1075例重症病例及205例死亡，其中重症病例以65歲以上長者（占63%）及具慢性病史者（占82%）為多，72%未接種本季流感疫苗。

疾管署指出，目前公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃的全國約4千家合約醫療機構，或透過疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」網頁查詢，配置藥劑包括克流感及易剋冒。

疾管署提醒，如有危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應儘速就醫，倘經判斷符合公費藥劑用藥條件者，不須流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機；另外，由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療的時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。

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