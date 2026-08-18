Joeman、蕭伊交往無套性行為應做全套篩檢 疾管署：梅毒愛滋疫情明顯上升

百萬YouTuber Joeman被前女友蕭伊爆出交往2年期間都無套發生性行為，靠吃避孕藥避孕，且交往過程中Joeman仍與其他女生有性關係，因此蕭伊要求全套性病篩檢。

疾管署今公布，今年截至7月，國內梅毒新增通報6116例、愛滋病毒感染新增537例、淋病則新增通報3092例，較去年同期5856例、512例及3651例分別上升4%、5%及降低15%；M痘新增27例，與去年同期28例持平。為避免性伴侶感染性傳染病，疾管署與台灣愛滋病護理學會合作新增建置「性傳染病伴侶匿名第三方告知平台」已於今年7月上線，民眾如有需求可多利用，至7月底已有48人次使用。

林明誠說明，七夕情人節即將到來，從2020年開始至2026年，觀察西洋情人節及七夕接沒有明顯疫情波動，不過今年在梅毒、愛滋皆上升，而淋病下降。性傳染病風險因子主要是不安全性行為，因此只要有風險就要篩檢，並去治療以阻斷傳播。

林明誠表示，性病有空窗期及潛伏期問題，並不像登革熱約1周就可以發現，有可能會至5至15年以上，因此會建議伴侶可以一起篩檢，避免乒乓球效應互相傳染。至於梅毒跟愛滋病上升情況，疾管署將會持續觀察。

疾管署表示，愛滋病毒、梅毒、淋病及M痘等性傳染病，主要傳播途徑皆是不安全性行為，許多性傳染病初期症狀輕微或完全無症狀，容易被忽視而延遲就醫，未經治療的性病可能造成神經系統等併發症或伺機性感染，對自身健康造成不可逆的影響，孕婦也可能導致早產或新生兒失明、或是嬰幼兒感染等遺憾。

此外，感染性病若性伴侶未接受檢驗或治療，會像打桌球一樣，把病菌傳過來、傳過去，導致彼此輪流生病，俗稱乒乓感染的狀況。因此，親密時刻應堅持全程正確使用保險套，搭配水性潤滑液，無法落實前述安全性行為，有感染風險者，可事先經醫師評估使用暴露愛滋病毒前預防性投藥PrEP。

一旦發生不安全性行為有感染風險，可於72小時內盡速就醫經醫師評估使用暴露愛滋病毒後預防性投藥PEP或doxycycline作為梅毒暴露後預防用藥doxy-PEP，以降低感染風險。而預防性投藥不可取代保險套等防護與預防措施，有不安全性行為建議定期篩檢，若出現相關症狀應儘速就醫，完成有效治療，切勿自行購買抗生素服用，以免影響治療效果。

疾管署指出，「性傳染病伴侶匿名第三方告知平台」，具備資料完全匿名、關心即時送達及雙方隱私保護三大特色，民眾僅需填寫伴侶的電子郵件，系統會以去識別化的第三方身分，寄送風險告知訊息給伴侶，同時提供相關衛教資訊、篩檢等資源轉介服務，郵件成功送出後系統便會立即刪除聯絡資訊與紀錄，絕對保護隱私，資料不留存，又為協助民眾克服向伴侶說明的心理障礙，並提醒民眾若收到平台發出的風險告知信件，僅是健康的溫馨提醒，不代表收信者已經受到感染，請民眾切勿過度恐慌。

該平台服務目在於讓收信者有機會安排一次篩檢，可選擇匿名篩檢服務，以確認自身健康狀況，醫療院所亦將提供進一步診斷及完整且專業的醫療協助，有關該平台的詳細資訊，可至疾管署全球資訊網查詢。

疾管署說明，Line@疾管家已設置「性健康友善資源地圖」，可依手機所在位置迅速查詢附近的匿名篩檢院所、性健康友善門診、愛滋自我篩檢服務、PrEP及PEP服務據點與保險套自動服務機等資源。如有性病相關疑問，亦可利用性傳染病匿名諮詢服務，由專人提供線上一對一的專業諮詢服務。