5歲女童眼睛上吊感染流感併發腦炎重症亡 疾管署將擴大抗病毒藥對象

國內流感疫情持續緩升，疾管署今表示，北部5歲女童感染流感併發腦炎重症死亡，且上周新增80例流感重症，為本季新高。疾管署發言人林明誠表示，今年8月24日起至9月30日止，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且具下列身分流感高傳播族群」，適用對象包括7大類族群。

防疫醫師林詠青說明，女童本身是沒有特殊病史，過往是有按時接種一般常規疫苗，不過從來都沒有接種過流感疫苗。個案於7月底開始出現的是發燒跟咳嗽的症狀，隔天至診所就醫，有開立口服藥物，後來有陸續出現活動力跟食慾下降，還有嘔吐、步態不穩、意識改變跟雙眼上吊情形。

林詠青表示，送到急診就醫在急診發現高燒至42度、嗜睡、低血氧跟血壓下降的情況，在急診做流感快篩，是A型流感陽性。比較特別的是腦部電腦斷層掃描，發現她有腦水腫的狀況，研判她是流感併發腦炎或是腦病變，插管收治到加護病房並給予流感抗病毒藥物治療。

林詠青說，經過分型確認感染的是H1N1的流感病毒，在住院之後，雖然經過積極治療症狀還是沒有改善。且在住院期間併發急性腎衰竭跟敗血性休克，後來不幸在8月中旬過世，住院期間大概是2個星期，主要的死因是因為流感併發腦炎重症。

林詠青表示，疫調發現其同住家人其實也都沒有接種本季的流感疫苗，但其中有一位在8 月初有出現上呼吸道的症狀，經過就醫有服用抗病毒藥物。

疾管署統計，上周新增80例流感併發重症病例72例H1N1、3例H3N2、4例A未分型、1例B型，及17例死亡12例H1N1、4例A未分型、1例B型。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行流感病毒以A型占89.0%為主。

本流感季累計1075例重症病例474例H1N1、484例H3N2、27例A未分型、90例B型，及205例死亡83例H1N1、101例H3N2、9例A未分型、12例B型，其中重症病例以65歲以上長者占63%及具慢性病史者占82%為多，72%未接種本季流感疫苗。全球近期流感陽性率微幅上升，鄰近國家地區包括中國、香港及新加坡處於波動階段；美國及加拿大流感陽性率近期處低點；歐洲自低點上升，全球主要流行型別以A型及B型共同流行。

疾管署指出，目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規畫全國約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感及易剋冒。如有危險徵兆如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應盡速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。另由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。

林詠青提醒民眾，社區流感的疫情近期仍是持平趨勢，還是要加強防範這一類的呼吸道傳染病，包括勤洗手、咳嗽禮節跟出入人潮比較多或比較不通風的地方，還是盡量可以自主戴口罩。若本身有慢性疾病、小朋友、小小孩、或是高齡長者的話，那如果出現呼吸道症狀後有一些危險徵兆，像呼吸急促、呼吸困難或者是發紺缺氧、血痰、胸痛、意識改變等等，應該還是要盡速地就醫，讓醫師可以依照症狀做一些臨床判斷來評估是不是符合使用公費的流感抗病毒藥物。

林明誠指出，今年8月24日起至9月30日止，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且具下列身分流感高傳播族群」，適用對象包括7大類族群。

1.醫事單位之防疫相關人員(含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員)

2.安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員

3.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)

4.幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專 1 至 3 年級學生

5.與流感重症高風險族群同住或其照顧者

6.禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員

7.其他人口密集機構(如軍營等)易發生群聚之人員