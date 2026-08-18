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國內新冠處於高原期…60歲男性急性心臟衰竭併發重症亡 疫苗剩12.4萬劑

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
國內新冠疫情處流行期，其中北部60多歲男性染新冠且有多重慢性病併發重症死亡，且上周新增84例重症個案，為本季最高。記者翁唯真／攝影
國內新冠疫情處流行期，其中北部60多歲男性染新冠且有多重慢性病併發重症死亡，且上周新增84例重症個案，為本季最高。記者翁唯真／攝影

國內新冠疫情處流行期，其中北部60多歲男性染新冠且有多重慢性病併發重症死亡，且上周新增84例重症個案，為本季最高。疾管署發言人林明誠表示，這一波疫情已經到高點，未來2周會在高原期，將會監測至開學後疫情變化，今年目前疫苗剩不到12.4萬劑，預計9月9日到期，提醒高風險民眾盡速施打，10月新疫苗到貨將提供給高風險公費族群施打，其餘民眾將自費。

防疫醫師林詠清說，北部60多歲男性本身有多重慢性病，包括糖尿病、心血管疾病跟慢性腎病，最近一次接種新冠疫苗已經是2024年。個案7月底因下肢無力跌倒就醫，在急診經醫師個案有發燒、呼吸困難跟下肢水腫症狀。經過檢驗發現心肌酵素上升，新冠快篩是陽性，研判他有急性心臟衰竭跟新冠感染併發敗血症，收治加護病房，並給予抗病毒藥物治療。

林詠清說，住院期間病況經過治療沒有改善，不幸於8月中旬死亡，住院的期間約10天，個案主要的死因是新冠感染併發急性呼吸衰竭及敗血症。

依據疾管署監測資料顯示，國內新冠肺炎疫情持續上升， 第32周冠門急診就診計2萬6214人次，較上周上升4.5%；上周新增84例本土重症病例及12例本土死亡病例。去年10月起累計421例新冠併發重症本土病例，其中54例死亡，重症病例以65歲以上長者占73.9%及具慢性病史者占83.6%為多，88.8%未接種本季新冠疫苗。

近4周本土病例變異株以PQ.16.1.1為主，全球陽性率呈上升趨勢，歐、非洲區呈上升趨勢，西太平洋區仍處高原期。美國疫情上升，日本處相對高點上下波動，韓國疫情持平，中國達高峰後單周下降，香港疫情持續下降；近期全球流行變異株以PQ.16.1.1為主，其次為NB.1.8.1及XFG。

疾管署指出，截至今年8月17日，本季新冠疫苗接種累計約181.2萬人次，65歲以上長者接種率分別為第1劑21.28%、第2劑1.08%。全國新冠疫苗庫存尚餘約12.4萬劑，由於解凍後效期因素，本季新冠疫苗提供接種至今年9月9日止，提醒有接種需求民眾特別是年長者及具重症風險因子者，把握機會儘速接種，以提升免疫保護力，降低感染後導致併發重症或死亡的風險。

林明誠說，今年重症有統計，其中無接種本季新冠疫苗374人占88.8％、1劑46人10.9％及2劑1人占0.2％。

疾管署指出，截至今年8月17日，本季新冠疫苗接種累計約181.2萬人次，65歲以上長者接種率分別為第1劑21.28%、第2劑1.08%。全國新冠疫苗庫存尚餘約12.4萬劑，由於解凍後效期因素，本季新冠疫苗提供接種至今年9月9日止，提醒有接種需求民眾特別是年長者及具重症風險因子者，把握機會儘速接種，以提升免疫保護力，降低感染後導致併發重症或死亡的風險。

疾管署提醒，開學日將近，為避免因學生頻繁互動，增加病毒傳播風險，提醒各級學校務必加強宣導並落實勤洗手、戴口罩等個人防護措施。如需查詢新冠疫苗接種院所及最新防疫政策等相關訊息，可至疾管署全球資訊網「新冠防疫專區」，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

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