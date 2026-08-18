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光州雙年展抹去台灣館名稱 台灣藝術組織發聲

中央社／ 台北18日電

韓國光州雙年展基金會逕自以國立台灣美術館英文館名（NTMoFA）替代台灣館（Taiwan Pavilion）名稱，除引起國際組織關注，台灣的視盟、國際藝評人協會台灣分會也提出呼籲。

聯合國教科文組織轄下NGO國際組織國際藝評人協會（AICA International）之台灣分會，透過聲明表示已正式致函國際藝評人協會國際總會表達高度重視，並建請總會正視此事並響應呼籲。

國際藝評人協會台灣分會細數，2025年9月有「台灣當代藝術展」（Taiwan Contemporary ArtExhibition）原訂於哈薩克阿拉木圖中央國家博物館展出，卻在藝術家抵達當地、開幕在即之際，遭館方以「整修」為由臨時取消並終止合約；同年7月，曼谷藝術文化中心一檔關於威權與抵抗的聯展，也有數名藝術家名字遭移除。

國際藝評人協會台灣分會表示，這些個案顯示，台灣藝文工作者的海外參展正面臨系統性的政治干預風險。除對外發聲譴責與呼籲正名之外，更關鍵的是建立面對此類情況的應對能力。

台灣視覺藝術協會（視盟）表示，並不是在要求光州雙年展「支持台灣」。政治立場不是一個藝術機構必須表態的東西。「我們要求的是：光州雙年展不要背叛光州。」光州雙年展創設宗旨，是以光州的民主市民精神與藝術傳統為基礎。

視盟表示，當年全斗煥政權以「暴徒」、「不法勢力」這類詞彙覆蓋光州，當媒體被接管、當死者的數字成為可以修改的行政項目時，一批藝術家於1980年代催生了民眾美術運動，在雙年展之前，光州當代藝術是從屍體與謊言之間長出來的。

視盟認為，光州雙年展做出違反民主抗爭精神的行為，等同於自我取消，當「Taiwan」被刪去，這是對民主精神的背叛。期望在所有官方文宣、網站、海報與展場標示中，恢復「Taiwan Pavilion」之名。

視盟指出，主辦單位也應公開說明更名的決策過程、法律依據與施壓來源。對一個以透明與抗爭為地基的機構而言，這是最低限度的自我要求。若前兩項均無法做到，則應公開承認：光州精神在這一屆，只是一個展覽主題，而不是一項行為準則。

藝術 英文 美術館

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