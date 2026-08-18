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中聯油董事長、總經理等人遭起訴 中市府：尊重司法、依法究責
台中地檢署偵辦中聯油案件，今偵結，依違法時安法起訴中聯油董事長蔡清松、總經理余凌冲等15人，以及中聯油、福懋油、福壽、泰山等4家法人。台中市政府表示，尊重檢方偵辦結果與後續法院審理，市府已經依法究責，也會繼續推動食安改革。
中市府表示，致癌油事件發生後，已第一時間要求相關企業停工、停止出貨，食安處全面下架回收中聯油等4家企業的油品，追查油品流向，並擴大抽驗、公開資訊；針對中聯油、福懋油與福壽等3家企業未依規定通報，市府依法裁罰共2100萬元。
市府指出，也同步檢討現行制度缺口，市長盧秀燕邀請17縣市提出10項改革建言，包含通報預警、跨縣市聯防、科技溯源、三級品保等等，希望進一步完善食安制度；市府會持續配合司法程序與中央的專案調查，嚴格把關中聯油等產品的後續處理和油廠復工。
檢方今天偵結，依涉犯食安法、詐欺等罪起訴蔡清松、余凌冲、中聯油廠長陳明榮、福壽董事長洪堯昆、福懋油總經理張志賓、泰山董事長劉偉龍等人，求處食安法最重刑度7年、併科8000萬元罰金，另依偽造文書罪起訴余凌冲，求刑3年；檢方共起訴15人與4家法人，向法院聲請沒收、追徵不法所得8.8億餘元。
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