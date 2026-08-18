中聯油董事長、總經理等人遭起訴 中市府：尊重司法、依法究責

國內新冠疫情處流行期，其中北部60多歲男性染新冠且有多重慢性病併發重症死亡，且上周新增84例重症個案，為本季最高。疾管署發言人林明誠表示，這一波疫情已經到高點，未來2周會在高原期，將會監測至開學後疫情變化，今年目前疫苗剩不到12.4萬劑，預計9月9日到期，提醒高風險民眾盡速施打，10月新疫苗到貨將提供給高風險公費族群施打，其餘民眾將自費。

2026-08-18 15:56