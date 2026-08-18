蜂箱小甲蟲讓蜂農頭大 苗栗農改場：專用誘殺盒防治率達97%

自2024年蜂箱小甲蟲首次入侵台灣以來，近3年已對西半部蜂農飼育的蜂群造成嚴重衝擊，農業部苗栗區農業改良場成功研發國產「蜂箱小甲蟲專用誘殺盒」，與傳統油盒相比防治率大幅提升3倍，目前該技術已透過非專屬授權方式交由國內廠商投入量產，大幅提升我國自行生產防治資材的能力，成為蜂農對抗入侵有害生物的最新武器。

苗栗農改場今舉辦「首創蜂箱小甲蟲專用誘殺盒 防治率飆升3倍」記者會， 苗栗農改場場長施佳宏表示，許多人誤以為蜂箱小甲蟲對蜜蜂無害，其實入侵的小甲蟲不僅會汙染花粉與蜂蜜，工蜂為驅趕外敵，更會大幅增加工作量並產生巨大生理壓力。更可怕的是，當蜂群逐漸衰弱時，小甲蟲成蟲會在蜂箱內大量產卵，孵化後的幼蟲會瘋狂吞食花粉、蜂蜜、巢片及蜜蜂幼蟲。受害嚴重的蜂巢會變得黏膩不堪、汁液橫流，最終導致整箱蜜蜂滅群或逃逸，讓蜂農心血付之一炬。

苗栗農改場蠶蜂科長吳姿嫻表示，過去蜂農多採行被動陷阱式的箱內油盒進行物理捕捉或人工抓捕，但防治效果有限，蜂箱小甲蟲死亡率僅約32%，而苗栗農改場開發「蜂箱小甲蟲專用誘殺盒」兼具安全、省時與環保等優勢，蜂農只需在家中為誘殺盒裝填約2公克毒餌，上下蓋對準盒邊斜切角閉合後，再放置於蜂箱底板角落，即可精準誘殺蜂箱小甲蟲成蟲，可將死亡率提高到97%。

施佳宏也說，此產品問世大幅簡化農友防治的前置作業，並有效降低防治成本，未來將持續推廣至全台蜂農，期盼透過產官學密切合作，提升台灣蜂產業的韌性及降低蟲害風險，進一步強化我國面對入侵蜜蜂害蟲的防禦能力。