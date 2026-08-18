梅毒愛滋通報雙增 性伴侶匿名第三方告知平台上線

網紅分手風波掀全套性病檢查討論，疾管署今天提醒，七夕將屆，梅毒、愛滋病通報數雙雙增加，多因不安全性行為，「性傳染病伴侶匿名第三方告知平台」已在7月上線，可多利用。

明天就是七夕，浪漫過節也要注意安全性行為。衛生福利部疾病管制署最新監測資料顯示，今年截至7月，國內梅毒新增通報6116例、愛滋病毒感染新增537例，較去年同期（5856例、512例）分別上升4%、5%；至於淋病則新增通報3092例，比去年同期3651例降低15%。

此外，M痘疫情自2023年列入法定傳染病以來，已累計確診543例，今年截至7月底也新增27例，與去年同期（28例）持平。

疾管署發言人林明誠今天在例行疫報說明，疫調顯示，感染前述性傳染病者多因不安全性行為，顯示性傳染病社區感染風險仍不容忽視；許多性傳染病初期症狀輕微或完全無症狀，容易被忽視而延遲就醫，未經治療的性病可能造成神經系統等併發症或伺機性感染，對自身健康造成不可逆影響，孕婦也可能導致早產或新生兒失明、或使嬰幼兒感染等遺憾。

「感染性病後，若性伴侶未接受檢驗或治療，會像打桌球一樣，把病菌傳過來、傳過去，導致彼此輪流生病，俗稱乒乓感染的狀況。」林明誠強調，親密時刻應堅持全程正確使用保險套，搭配水性潤滑液。

假若感染性傳染病的民眾對性伴侶難以啟齒，疾管署與台灣愛滋病護理學會合作新增建置「性傳染病伴侶匿名第三方告知平台」，已於今年7月上線，具備資料完全匿名、關心即時送達及雙方隱私保護三大特色。

林明誠表示，此平台參考其他國家做法設置，上線至今約48人次使用；民眾若收到平台發出的風險告知信件，僅是健康溫馨提醒，不代表收信者已受到感染，請民眾切勿過度恐慌，服務的目的是讓收信者有機會安排一次篩檢（也可選擇匿名篩檢服務），以確認自身健康狀況，醫療院所也將提供進一步診斷及完整且專業的醫療協助。

疾管署呼籲，有感染風險者，可事先經醫師評估使用暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）；一旦發生不安全性行為有感染風險，可於72小時內儘速就醫，經醫師評估使用暴露愛滋病毒後預防性投藥（PEP）或doxycycline作為梅毒暴露後預防用藥（doxy-PEP），以降低感染風險。

疾管署表示，預防性投藥不可取代保險套等防護與預防措施，有不安全性行為建議定期篩檢，若出現相關症狀應儘速就醫，完成有效治療，切勿自行購買抗生素服用，以免影響治療效果。