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77歲老婦患重症肌無力近6年 「精準麻醉」完成高風險急性膽囊炎手術

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
老婦患有三高及重症肌無力，進行逆行性膽道及胰管造影（ERCP）具高度風險，大千醫療團隊提供精準麻醉，經術前評估、術中精準監測、到術後照護，順利完成手術。圖／大千綜合醫院提供
老婦患有三高及重症肌無力，進行逆行性膽道及胰管造影（ERCP）具高度風險，大千醫療團隊提供精準麻醉，經術前評估、術中精準監測、到術後照護，順利完成手術。圖／大千綜合醫院提供

苗栗一名77歲阿婆罹患重症肌無力近6年，日前因急性膽囊炎合併膽管結石導致嚴重黃疸送醫。由於她還患有中度肥胖、高血壓、糖尿病及高血脂等慢性病，且是重症肌無力患者，如使用傳統肌肉鬆弛劑極易引發術後呼吸衰竭，讓一場必須採俯臥姿勢進行的逆行性膽道及胰管造影（ERCP）手術，面臨極高風險

大千綜合醫院跨科團隊憑藉精準麻醉戰略與先進呼吸監測技術，成功克服高難度關卡，讓老婦順利完成微創手術並安全甦醒。

大千綜合醫院教學副院長及麻醉科醫師賴賢勇指出，逆行性膽道及胰管造影（ERCP）是目前臨床上處置膽管結石與膽道阻塞不可或缺的微創技術。但對於年長且合併多重慢性病疾病的患者來說，手術過程中的麻醉管理與呼吸道維護具有高度挑戰性，尤其重症肌無力患者對麻醉藥物更為敏感。

他表示，如果在麻醉過程中使用傳統肌肉鬆弛劑，很可能出現藥物殘留或肌力無法恢復的情況，進而導致術後呼吸衰竭。更棘手的是，進行ERCP檢查時患者必須採取俯臥姿勢，這使得內視鏡操作與患者的呼吸道維持變得更困難，稍有不慎就可能引發低血氧危機。

面對如此高風險的複雜個案，大千麻醉團隊特別規畫全方位的客製化麻醉防護網，採用如下三大醫療關鍵技術：

1.「零肌肉鬆弛劑策略」全程不使用傳統肌肉鬆弛劑，從源頭降低術後呼吸衰竭與無法拔管的風險。

2.「TCI標靶輸注搭配BIS腦波監測」運用標靶控制輸注（TCI）精準給藥，並同步結合腦波麻醉深度監測（BIS），實時掌握患者的麻醉深度，確保療程中藥量不致過深或過淺。

3.「HFNC經鼻高流量濕化氧療」導入經鼻高流量濕化氧療（HFNC）系統，在保留患者自主呼吸的前提下，持續提供高流速、加溫且加濕的高濃度氧氣，為俯臥姿勢下的呼吸道運作提供堅實後盾。

老婦在肝膽腸胃科、麻醉科與護理團隊的緊密配合下，從術前的完整風險評估、術中的精準藥物控管與生理監測，到術後恢復室的悉心照護，每個環節環環相扣。病人在整個過程中生理徵象相當穩定，順利取石並安全甦醒，恢復狀況良好。

賴賢勇提醒，膽道與胰臟相關疾病如果未能及時處理，極易引發急性膽管炎或敗血症等危及生命的併發症。民眾若出現右上腹劇烈疼痛、發燒或皮膚眼白發黃（黃疸）等症狀，切勿拖延，應盡速就醫檢查。

大千副院長賴賢勇表示，面對重症肌無力且高齡病人接受ERCP，三大精準麻醉技術缺一不可。圖／大千綜合醫院提供
大千副院長賴賢勇表示，面對重症肌無力且高齡病人接受ERCP，三大精準麻醉技術缺一不可。圖／大千綜合醫院提供

大千副院長賴賢勇表示，老婦患有三高及重症肌無力，進行逆行性膽道及胰管造影（ERCP）具高度風險，經術前評估、術中精準監測、到術後照護，順利完成手術。圖／大千綜合醫院提供
大千副院長賴賢勇表示，老婦患有三高及重症肌無力，進行逆行性膽道及胰管造影（ERCP）具高度風險，經術前評估、術中精準監測、到術後照護，順利完成手術。圖／大千綜合醫院提供

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