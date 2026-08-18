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中聯油脂致癌油案起訴4大廠高層 中聯和福壽回應
中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出苯駢芘超標，台中地檢署今偵結依違反食安法，起訴中聯董事長蔡清松、總經理余凌冲、福壽董事長洪堯昆、福懋油總經理張志賓、泰山董事長劉偉龍等15人與中聯、福壽、福懋油與泰山等4家公司法人；中聯油脂和福壽實業今天都回應說，不便表示意見。
蔡清松等高層最重遭求刑7年，並追徵不法所得8億8千多萬元。余凌冲等4人一審台中地院，院方尚未裁定是否續押。
中聯油脂蔣姓襄理表示，對檢方起訴內容不便表示意見；福壽實業公司徐姓協理說，公司暫不表示意見。一名中聯人員獲知檢方依食安法具體求刑董事長後私下說，這種求刑太重，原本應是單一事件都已變調，這名人員說，他無立場代表公司發言，只是連日來的查廠事件有感而發。
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