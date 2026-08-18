中聯油脂致癌油案起訴4大廠高層 中聯和福壽回應

因應未來台美簽署對等貿易協定（ART）生效後，美國零關稅低價花生可能帶來的產業衝擊，農業部今舉行台灣花生標章發布記者會，說明申請資格、適用品項及原料追溯管理機制，未來凡經審查通過並取得標章使用資格的產品，所使用的花生原料須全數為我國境內種植、生產，不得混用進口或來源不明的花生。標章初期適用於販售或食用狀態下，仍可由肉眼直接辨識花生仁或花生莢原型的花生糖、調味花生及焙炒花生等加工產品，並以個別產品為申請單位。

2026-08-18 11:07