憂壟斷市場 民團赴公平會抗議Grab併Foodpanda

公平交易委員會目前正審議Grab收購Foodpanda台灣業務。五大公民團體今天集結挺身反對Grab，現場超過500人前往公平會前陳情，公民團體更質疑公平會放出附條件通過風聲，要求必須向社會大眾說清楚。民進黨前立委高嘉瑜及新北市議員戴瑋姍等到場聲援，呼籲進行實質審查並予以否准，更質疑假性競爭已經上演。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，他質疑Grab創辦人陳炳耀近月來一直強調，Uber不能控制Grab，但真正的問題在於，Uber至今還是持有Grab約13%的股份，他要求Grab回答：「到底有什麼具體機制，可以確保這13%的利益關係，不會削弱競爭誘因？」

高嘉瑜表示，近期有很多基層外送員抗議，Uber未落實外送專法甚至短付報酬，Uber居然把本來就該做的事，包裝成因為要調整外送員獎酬，硬是要每筆訂單多收漲價，Grab偏偏選在這個時候說凍漲承諾，這難道不是典型的假性競爭嗎？他們很清楚競爭誘因，是公平會的審查關鍵，難道是把台灣政府當塑膠嗎？

戴瑋姍表示，面對外送巨獸的併購，Uber過去在用正面的方式想要來併購foodpanda沒有成功，現在就疑似偷用股權持有的方式，從暗盤間接控制，透過Grab去影響收購行為，認為未來台灣將沒有公平競爭的環境，首當其衝就是外送員，恐怕未來所賺取的血汗錢都將受到影響，也包含台灣的小商家，若被同一個公司壟斷都將失去議價權力，公平會必須好好審視這個案子。

外送權益協進聯盟發言人蘇柏豪表示，Grab與華為有圖資合作協議，又和阿里雲有儲存的協議，甚至AI中心是設在北京及深圳，這些都顯示中國血脈已經深植在Ｇrab企業中，曾經有立委要求他們出面說明、進行協調，但Grab依然採取迴避態度。他呼籲，政府與主管機關必須嚴格把關，全面清查其背後的中資背景與技術連線，切勿讓具國安疑慮與資安風險的平台規避審查、滲透台灣市場，以保障台灣本土勞工權益與國家安全。

全國外送產業工會提出四項共同訴求，一、拒絕市場壟斷，維護公平競爭機制；二、保障消費者、合作店家及外送員三方權益；三、公平交易委員會依法審慎審查，否准本件結合案；四、重視跨境資料治理、個人資料保護及國家資訊安全。