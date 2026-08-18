不菸、不下廚、沒家族史…50歲女肺部驚見「毛玻璃」確診肺腺癌

不抽菸、不下廚，也沒有肺癌家族史仍中招！50多歲吳姓女子原以為自己與肺癌沾不上邊，沒想到自費檢查，竟在肺部揪出2公分毛玻璃病灶，確診肺腺癌，她接受單孔達文西肺葉切除手術，術後約一周出院，預後良好。

「報告出來的時候，我們都嚇到了！」吳女回憶，自己沒有抽菸習慣，也少接觸油煙，檢查結果卻發現肺部異常，過去同事發現約0.3公分病灶，醫師僅建議追蹤，看到她的檢查結果後，身邊的人立刻催她趕快就醫。

內科醫師初步研判病灶大、需要開刀，將她轉介胸腔外科，吳女坦言聽到要動手術，最在意的就是疼痛及傷口，與醫師討論後決定接受達文西手術。

胸腔外科主治醫師陳聿指出，吳女肺部有約2公分毛玻璃樣病灶，經評估後採單孔達文西肺葉切除手術，從單一切口完成肺葉切除及淋巴結清除，術後病理證實為早期肺腺癌，所幸發現得早，術後恢復良好，不需再接受化療。

陳聿表示，臨床上並不少見沒有吸菸史的女性罹患肺腺癌，肺癌成因除了吸菸及環境暴露，也可能與基因變異、個人體質等因素有關，沒有傳統危險因子，不代表就能完全排除肺癌。

外科部長呂宏益說，高長達文西手術橫跨泌尿外科、婦產科、一般外科、大腸直腸外科、耳鼻喉科及胸腔外科等領域，累計手術量正式突破5000例。

隨著手術需求增加，再引進第二台單孔達文西SP系統，外科部副部長王弘仁說，單孔系統可讓內視鏡及多項器械從單一切口進入，目前逐步應用於胸腔、泌尿及婦科等手術，不過仍須視疾病、術式及患者條件評估，不是單純追求傷口愈小愈好。

院長藍國忠強調，第二台單孔達文西將可提升南台灣高階醫療量能，讓病人不必為了尋求先進微創手術遠赴外地，就近接受適合自己的精準治療。

高雄陳庚醫院外科部副部長王弘仁。記者郭韋綺／攝影