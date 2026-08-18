華航LINE貼圖好評再登場 小花貼圖2.0 Q版航空人員伴聊每一天

華航今（18）日推出全新2.0 LINE貼圖， 9月17日前只要加入華航官方 LINE 帳號好友，就可免費下載Q版航空人員貼圖，讓小花陪伴傳遞每一個溫暖問候，日常聊天對話變得更有溫度。

華航人物 LINE 貼圖去年首次開放下載即大獲好評，使用次數超過四千萬次，貼圖活動結束後仍有許多使用者念念不忘。此次推出全新小花貼圖 2.0，16張貼圖以航空人物與飛機為主軸，將華航會員的「哩享生活」融入設計，透過創意諧音梗「哩好」、「有哩真好」搭配Q版制服人員，展現酬賓哩程靈活兌換、輕鬆運用的特色，歡迎民眾加入華航官方LINE好友免費下載。

加入中華航空LINE官方帳號，可第一手掌握促銷優惠及會員好康等資訊，平台同時結合旅遊內容、會員經營、專屬優惠及互動遊戲，不定期推出LINE好友專屬折扣碼、限定抽獎資格及在地旅遊優惠等獨家訊息，多元化經營以提供旅客發掘旅遊靈感，使每一趟旅程更加豐富精彩。

為慶祝小花貼圖2.0上架，推出限時互動活動，凡加入華航LINE官方帳號好友，下載並回傳指定小花貼圖，即可獲得華航官網台灣出發精選航線加碼購票優惠折扣碼，邀請旅客把握機會，以更優惠的價格展開下一趟充滿期待的旅程。