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開箱大巨蛋3萬坪新商場「莫內花園」周末試營運 3,000坪美食街超狂

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東Garden City B區7樓「金澤美味壽司&鮨 珠姫」，主打高端迴轉壽司及無菜單料理。記者嚴雅芳/攝影
遠東Garden City B區7樓「金澤美味壽司&鮨 珠姫」，主打高端迴轉壽司及無菜單料理。記者嚴雅芳/攝影

遠東SOGO大巨蛋商場版圖最後一塊核心拼圖到位。遠東SOGO經營的「遠東Garden City」B區商場棟「莫內花園」18日搶先亮相，將於8月22日展開試營運。B區商場規模約3萬坪，從地下2樓一路延伸至8樓，鎖定新世代精品、餐飲、美妝、親子及運動五大核心業種，其中包括近3,000坪、超過80個品牌的餐飲樓層，以及逾50個品牌組成的美妝香氛專區，搶攻大巨蛋賽事、演唱會及信義商圈消費人潮。

遠東SOGO總經理吳素吟表示，大巨蛋商場在SOGO進駐前建築設計就已完成，團隊接手後進行許多調整與變更，希望把最好的空間呈現給消費者。她指出，Garden City一大特色是將藝術帶進商場，希望打造沒有消費壓力的購物環境，「有沒有消費已經不是那麼重要」，更重要的是讓消費者願意走進商場、享受空間並開心停留，這也是此次規劃最重要的目標。

遠東SOGO大巨蛋商場店長賴必昌表示，Garden City籌備團隊主要由SOGO忠孝店、復興店主管調任組成，由於商場規模大、業態複雜，籌備過程投入大量時間與資源，希望透過不同樓層的場景、品牌及體驗規劃，打造與既有百貨不同的購物環境，不只吸引北中南消費者，也瞄準來台國際觀光客，讓大巨蛋商圈成為台灣新的商業地標。。

遠東Garden City整體面積達3.6萬坪，是台北市中心大型購物商場之一。歷經逾1,200日規劃籌備，繼2024年D區「食尚庭園」、C區地下街「花園綠廊」，以及2025年9月A區影城棟「光之花園」陸續開出後，規模最大的B區「莫內花園」壓軸登場，串聯四大零售及餐飲區域。

隨著B區加入，遠東Garden City全區導入超過560個品牌，其中近200個為全台首店、百貨首櫃及新形象概念店。遠東SOGO將B區定位為「Lifestyle Hub」及城市社交平台，鎖定年輕及城市生活客群，不再只拚傳統百貨的商品銷售，而是透過餐飲、精品、運動、親子及休憩空間拉長消費者停留時間。

餐飲是B區最大亮點之一。B2規劃近3,000坪餐飲空間，匯集超市、熟食、美食街、特色餐廳、銘店及伴手禮等逾80個品牌，日系超市LOPIA預計第4季登場，並規劃推出全球首發限定甜點；另引進「亞洲50大最佳三明治」LBC、Tom Cat Bakery北區首店，以及日本百年抹茶品牌田頭茶鋪來台首店。

高樓層則主攻目的型餐飲。7樓「世界風味花園」集結11家國際主題餐廳，其中七家為全台首發或百貨首店，包括京都二條苑懷石料理台灣首店、新加坡「CHATTERBOX CAFE」、日式鍋物IPPIKI及新式加州料理Salt & Stone等。

8樓更打造「星饗藝廊」，將11家曾獲米其林星級或必比登推薦的餐飲品牌集中於單一樓層，其中七家為百貨首發店，包括A CUT團隊新品牌「The Grill by A CUT」、新加坡一星「莆田」、漢來餐飲旗下「福園台菜」、頁小館及四川吳炒手等，藉由高密度餐飲聚落搶攻高端聚餐市場。

美妝與運動同樣是B區主力。B1打造逾50個品牌的保養彩妝與香氛專區，並設置逾8米高「香水噴泉」及直徑8米試香區，陳列20款精選香氛；運動區則匯聚超過30個品牌，包括NIKE STYLE全台首店、NB RUN百貨首店，以及HOKA、Salomon等專業跑鞋品牌。

親子及居家市場也成為招商重點。5樓「小小森世界」設置挑高至6樓的THANQ PARK，打造6米巨型樹屋及溜滑梯；6樓則規劃千坪智慧家電及居家生活美學空間，依客廳、廚房、臥房等情境配置，集結Sony、SAMSUNG、LG及高端家居品牌，並首創熟齡健康專區。

遠東Garden City也將商場空間本身納入集客設計，7樓設置挑空庭園造景，8樓「Tea Garden」則將面向台北101的景觀位置規劃為開放休憩區。隨B區「莫內花園」加入，遠東SOGO大巨蛋商場版圖進一步完整，並結合捷運、球賽、演唱會及周邊文創園區人潮，搶攻從購物、餐飲到休閒娛樂的一站式消費商機。

8樓「Tea Garden」則將面向台北101的景觀位置規劃為開放休憩區。記者嚴雅芳/攝影
8樓「Tea Garden」則將面向台北101的景觀位置規劃為開放休憩區。記者嚴雅芳/攝影

遠東Garden City B區7樓「越舍」，以法式優雅氛圍結合越南經典料理，為「世界風味花園」餐飲陣容之一。記者嚴雅芳/攝影
遠東Garden City B區7樓「越舍」，以法式優雅氛圍結合越南經典料理，為「世界風味花園」餐飲陣容之一。記者嚴雅芳/攝影

7樓設置挑空庭園造景。記者嚴雅芳/攝影
7樓設置挑空庭園造景。記者嚴雅芳/攝影

遠東Garden City B區5樓打造「小小森世界」親子空間，以森林、生活、玩樂、趣味為設計概念，並砸下1500萬設置大型造景，打造親子夢幻樂園。記者嚴雅芳/攝影
遠東Garden City B區5樓打造「小小森世界」親子空間，以森林、生活、玩樂、趣味為設計概念，並砸下1500萬設置大型造景，打造親子夢幻樂園。記者嚴雅芳/攝影

遠東Garden City規模最大的B區「莫內花園」壓軸登場，串聯四大零售及餐飲區域。嚴雅芳/攝影
遠東Garden City規模最大的B區「莫內花園」壓軸登場，串聯四大零售及餐飲區域。嚴雅芳/攝影

7樓「世界風味花園」集結11家國際主題餐廳。記者嚴雅芳/攝影
7樓「世界風味花園」集結11家國際主題餐廳。記者嚴雅芳/攝影

8樓更打造「星饗藝廊」，將11家曾獲米其林星級或必比登推薦的餐飲品牌集中於單一樓層，其中七家為百貨首發店，包括A CUT團隊新品牌「The Grill by A CUT」。記者嚴雅芳/攝影
8樓更打造「星饗藝廊」，將11家曾獲米其林星級或必比登推薦的餐飲品牌集中於單一樓層，其中七家為百貨首發店，包括A CUT團隊新品牌「The Grill by A CUT」。記者嚴雅芳/攝影

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