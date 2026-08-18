北市女搭捷運放傘爭議突咆哮 北捷依規拒載送

台北捷運士林站昨晚發生民眾咆哮事件，警方獲報到場處理，為年近5旬林女搭車將手中長傘斜放，多名旅客見狀善意勸導，情緒激動的林女便大聲吼叫，北捷依規拒絕載送。

台北市警察局捷運警察隊今天透過新聞稿表示，昨晚7時44分接獲通報，有旅客於捷運士林站大聲吼叫，捷警隨即會同轄區士林分局、站長及保全人員迅速到場制止。

經調查了解，林女坐時將手中持有長傘斜放，有影響鄰座旅客之虞，車廂內多名旅客見狀善意勸導，林女突然情緒激動並大聲咆哮，旅客見狀緊急通報請求協助。

捷警隊表示，經聯繫相關單位，因林女無自傷及傷人之虞，尚未符合強制就醫要件，台北捷運公司依旅客運送契約等相關規定拒絕載送。

同時，為避免影響其他旅客乘車秩序與安全，由捷警引導林女自士林站2號出口出站。

捷警隊呼籲，旅客搭乘捷運期間，若發現可疑人士或異常行為，可立即按壓車廂內緊急通話鈕，或就近向站務人員求助，也可撥打110報案，捷警獲報後將立即派員到場處理，全力維護旅客搭乘捷運安全。