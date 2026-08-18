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日本進口哈密瓜農藥超標、海藻重金屬不合格 食藥署要求退運或銷毀

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
2批逾300公斤日本進口哈密瓜，檢出農藥特安勃超標，被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供
2批逾300公斤日本進口哈密瓜，檢出農藥特安勃超標，被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安規定品項包括食品容器具、水果、調味料等共9項，其中共2批逾300公斤日本進口哈密瓜，檢出農藥特安勃超標，被要求退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，日本進口哈密瓜近半年已累計9批不合格，食藥署持續在邊境採取加強抽批查驗至9月17日止，抽驗比率為20%至50％。

2批日本哈密瓜是由國內業者「川咏水果有限公司」報驗，分別檢出殘留農藥特安勃0.02ppm、0.04ppm。劉芳銘指出，依據「農藥殘留容許量標準」，特安勃於哈蜜瓜為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01ppm，這2批合計共332公斤日本哈密瓜，在邊境需退運或銷毀，該業者因半年內累積3批不合格產品，食藥署調升邊境抽驗比率至逐批查驗，抽驗比率為100%。

1批日本進口海藻「水雲」檢出重金屬超標。劉芳銘說，業者「焱然國際有限公司」報驗的日本水雲，檢出重金屬無機砷每公斤4.2毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，無機砷於藻類限量為每公斤1毫克，這批水雲必須退運或銷毀，食藥署針對「焱然國際有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

食藥署統計近半年，從115年2月10日至115年8月10日止，受理日本的「其他海草及其他藻類」產品，報驗46批，檢驗不合格3批，不合格率6.5%，檢驗不合格原因為重金屬無機砷超標。劉芳銘表示，食藥署從115年8月18日至115年9月17日止，在邊境針對日本「其他海草及其他藻類」產品採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

1批批由輸入業者「光冊國際有限公司」報驗的義大利新鮮黑松露，檢出重金屬鎘每公斤3毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於菇蕈類限量為每公斤2毫克，這批共7.1公斤新鮮黑松露必須退運或銷毀。劉芳銘表示，食藥署針對「光冊國際有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

1批日本進口海藻「水雲」檢出重金屬超標。圖／食藥署提供
1批日本進口海藻「水雲」檢出重金屬超標。圖／食藥署提供

超標 重金屬 日本 水果

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