台電公開節電7迷思 冷氣這一功能耗電飆10倍

台電統計，今年5月28日用電尖峰負載4143萬瓩創下歷年新高，也是目前歷年瞬時尖峰負載前十名中唯一出現的5月。雖然時節已過立秋，台電還是整理了夏季節電七大迷思，其中 最值得注意的是冷氣除濕模式耗電功率跟除濕機差10倍。

台電業務處長鍾思思指出，冷氣除濕模式耗電功率高於除濕機，相差10倍，且多數的冷氣也不像除濕機有精準的濕度控制功能，壓縮機如果長時間高功率運轉會更耗電。

在冷氣風量與溫度設定方面，台電指出，將風量設定為「弱風」，通過冷氣室內機的空氣量會減少，需更長時間才能使室內降溫，反而增加壓縮機負荷，建議使用「自動模式」。炎熱午後若覺得冷氣不夠涼，也可先調大風量，以「強風」增加空氣流動、降低體感溫度，比直接調低溫度更省電。

若擔心冷氣開整晚半夜太冷、設定定時關機又會熱醒，台電建議使用「舒眠模式」，讓溫度在入睡後上調1至2度，兼顧舒適與節電。

針對冷氣使用上其他迷思，如「變頻冷氣一直開著不關機更節電？」，台電說明，變頻冷氣也不是一直開著就一定省電，短時間外出30分鐘內可考慮不關機，長時間離開仍建議關閉。至於「循環扇該如何搭配冷氣使用」，台電建議可放在冷氣出風口下方、風朝向房間中央吹、調整成仰角45度，帶動室內空氣循環。

針對網傳「冷氣不冷是因為電壓不穩」，台電澄清，電壓如有問題，冷氣將無法啟動，冷氣若能正常啟動並持續運轉，表示供電電壓已在設備可正常運作的範圍內。因此，冷氣不冷屬電器本身因素，與電壓無關，民眾可先清潔濾網、確認冷氣容量是否符合空間需求，必要時洽原廠或維修業者檢查，鍾思思建議，2至3周清潔一次濾網。

此外，台電統計2025年住宅用戶總節電量達18億度，相當於約50萬戶家庭整年用電量，並減少約84萬公噸碳排放，相當於2170座大安森林公園一年的減碳量。