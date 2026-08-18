拒絕Grab併購foodpanda 外送員公平會前舉牌：反對巨獸結合

全國外送產業工會、台灣外送產業權益協進聯盟等各界代表今齊聚公平交易委員會前舉辦記者會，外送員上午手持「反對巨獸結合 拒絕附條件併購」標語陳情，再次提出拒絕Grab併購 foodpanda的訴求，並呼籲公平會應會同數發部、投審司及國安高層，針對Grab與華為合作、中國大陸研發中心布局及雲端依賴等面向進行全面審查。

全國外送產業工會理事長陳昱安針對Grab及其創辦人陳炳耀質疑，盡管Grab頻頻宣稱Uber無法實質控制、表決權低於4%且代表已退出董事會，但Uber至今仍持有Grab約13%的龐大股份，要求Grab具體說明，究竟有何實質機制能確保這13%的利益關係不會削弱雙方在台灣市場的競爭誘因，也再次要求公平會必須堅定守護市場機制，直接駁回此項併購案。

台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪說，跨國平台的誠信早已破產，只要與Uber存在資本或利益牽連的外送平台，其任何承諾皆毫無可信度，公平會若對此併購案採取附條件准許，無疑是引狼入室、自斷手腳，唯一的選擇就是全面駁回此併購案。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾表示，資方宣稱Uber執行長已辭去Grab董事以確保獨立運作，但這純屬「打假球」的影子壟斷，因為Uber仍實質持有Grab約13%股權，在共同股權的利益驅使下，平台間絕不可能存在真實競爭，最終只會聯手剝削勞工。

律師鄭景平表示，此併購案潛藏3大隱憂，首先Uber仍持有Grab約13%股份且具備利益牽連，恐缺乏實質獨立競爭；其次是消費者權益，企業必須具體證明併購後的經濟效率能實質回饋消費者，而非淪為單方降低成本的藉口。最後，針對龐大外送數據衍生的個資與資料治理風險，絕不能僅仰賴企業口頭承諾，主管機關應建立嚴格稽核機制確保資料跨境流向的透明度，呼籲公平會依法予以禁止。

國立中央大學資管系副教授葉羅堯表示，雖然Grab宣稱將把台灣用戶資料存放於本地的AWS伺服器，卻仍規畫同步備份至新加坡，考量AWS台灣已具備獨立可用區的高韌性，主管機關應強力要求業者說明跨境備份的絕對必要性。

惠理金融法律事務所合署律師林佳儒強調，更令人憂慮的是國安與資安風險，Grab在北京設有研發中心並導入生成式AI，更與華為花瓣地圖展開合作，台灣外送員累積的精細地理圖資與民眾個資恐面臨外流威脅。