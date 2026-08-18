國務機要費凍刪影響？社福團體秋節產品銷售額僅去年2成 衛福部這樣說

立法院通過總預算，總統府國務機要費3千萬減列1千萬元、凍結2千萬元，總統府發言人郭雅慧昨說，這將影響總統府關懷弱勢及社福團體、向庇護工場採購等經費。衛福部社家署今天指出，截至目前身障團體秋節採購銷售金額僅占去年銷售金額23%，社家署副署長尤詒君坦言數字「相當不妙」恐影響社福機構營運，且政府採購確實為秋節採購一大來源，且多數是使用首長特支費支應。

立法院表決通過總預算案，總統府國務機要費全數遭凍結或刪除，立法院提出以「總統公布五項法律案」為解凍前提。對此，郭雅慧昨說，這項經費主要支應國家元首行使職權所需的訪視、犒賞、獎助、慰問、接待及贈禮等事項，其中包括關懷弱勢及社福團體、向庇護工場採購、慰問重大急難事故傷亡者及家屬，以及慰勞第一線執勤軍警等。

社家署今天發布新聞稿指出，距離中秋節僅剩一個月，正是企業團體及民眾開始準備節慶送禮的重要時刻，據衛福部統計，目前身心障礙團體秋節產品的銷售金額僅約占去年銷售金額的23%，亟需各界支持，呼籲各界把握中秋節前最後一個月採買時機，無論是個人送禮或企業團體採購，都能優先選購身心障礙福利機構及團體推出的秋節產品。

尤詒君表示，秋節檔期對社福團體營運至關重要，部分身障團體秋節收入占其總體營業額4分之1，去年同一檔期營業額達1億311萬元、共售出23萬盒，今年截至目前銷售金額只占去年23%，「看到銷售金額低落，衛福部很憂心，且不敢輕忽」，中秋檔期只剩1個月就要結束，若再不衝高銷售額數字，恐導致社福團體受到影響。

社家署並未統計去年總統府向社福機構採買秋節禮盒總金額，不過，尤詒君表示，政府採購實為社福團體秋節銷售來源一大部分，除總統府外也包括各縣市政府、中央政府各級機關，而採購經費通常來自首長特支費費用，呼籲政府機關若尚未採買，可把握最後一個月盡快採購，社家署也將持續利用「優先採購網路商城」及專線電話等媒合採購需求。