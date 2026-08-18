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台北關強化邊境查緝毒品 電子煙違禁品查緝進口貨物占大宗
關務署台北關加強邊境緝毒，今年截至7月底共緝獲電子煙主機760台、煙油7780瓶、零組件21萬7080件及依托咪酯7.99公斤，其中電子煙違禁品幾乎都從進口貨物中查獲。
關務署台北關竹圍分關主任許正輝今天接受媒體聯訪表示，因應電子煙結合依托咪酯製成俗稱「喪屍煙彈」，成為毒品吸食媒介，海關配合行政院「全面落實源頭嚇阻，阻絕違法供應鏈」政策，強化邊境查緝。今年截至7月31日，已查獲電子煙主機760台、煙油（彈）7780瓶、相關零組件約21萬7080件及依托咪酯7.99公斤。
許正輝指出，其中電子煙違禁品幾乎都從進口貨物中查獲；依托咪酯部分若按重量計算，入境旅客攔查緝獲約占66%，進口貨物約占34%。
許正輝說，為降低電子煙及新興毒品危害，衛生福利部研議修正「菸害防制法」，將加重電子煙罰則。民眾如發現走私情事，可撥打0800-038265檢舉，非上班時間撥03-3982308。
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