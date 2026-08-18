經費50億 台電明年啟動2年18區部分地下線路更新計畫

台電明年起將進行地下線路更新計畫，根據設備年限、負載成長，以及地下空間條件等指標，鎖定六都18區做為優先改善區域，為期2年，經費預算50億元。

18個區域包括：台北市松山區、中山區、萬華區、南港區、內湖區、文山區；新北市鶯歌區、蘆洲區；台中市豐原區、沙鹿區；台南市東區、安平區、安南區；高雄市前鎮區、苓雅區、楠梓區；桃園市觀音區、中壢區，部分路段的地下線路更新。

台電副總陳銘樹表示，地下管線自1960年起陸續建置，部分系統至今已超過一甲子；早期電纜雖持續更新，但管線日益複雜，後續維運逐漸形成負擔。線路通常設置於塑膠管內，並以隔板及相關材料強化與整理；然而維修人員必須透過人孔進入，現有空間與管線配置已不易進行維護。

相較於架空線路，地下化成本約10至12倍，陳銘樹指出，成本還有上漲之勢，架空線路每公里250萬元，地下線路發包價格每公里已逾4000萬元。

台電近年推動共同管道，除了節省成本還能降低日後換線施工的困難，可配合捷運等公共工程或其他大型建設同步規劃，像是台北市民大道是最成功的共同管道案例之一。

陳銘樹表示，當市民大道鐵路地下化時，已同步設置大型共同管道，大巨蛋需要供電時，即可直接從變電所沿既有供電管道拉線進入，無須重新購買管路或進行大規模管線施工。