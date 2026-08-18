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胃癌篩檢台灣模式成全球指引 東歐南美不丹跟進

中央社／ 台北18日電

台大醫院耗時20年，開創大腸癌與胃癌幽門桿菌篩檢「二合一篩檢」，成績斐然，台灣模式研發榮登國際期刊JAMA及NEJM，東歐、南美、不丹跟進。

胃癌篩檢今年元旦正式上路，截至7月底，已有60萬人接受篩檢，陽性率為22.4%。針對篩檢陽性者，將透過健保提供幽門桿菌治療，可降低約5成胃癌風險。國健署副署長林莉茹今天在台大醫院記者會表示，近年相關發生率與死亡率均持續下降，盼透過胃癌篩檢及早發現、及早治療。

台大醫院長期推動幽門桿菌篩檢作為胃癌預防保健政策，歷經20年由馬祖離島至台灣偏鄉率先實施，社區篩檢鏈接基層醫療。台大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師李宜家說，胃癌頭號元凶是一隻可以被「完治」的細菌，幽門螺旋桿菌感染者罹患胃癌風險為一般人的6倍。

李宜家說，雖胃癌確診人數較大腸癌少，卻更致命，胃癌和大腸癌皆有成熟篩檢工具，胃幽門桿菌篩檢可與大腸癌糞便潛血檢查同時採樣檢體。根據台大團隊最新研究證實，大腸癌胃癌二合一篩檢成本效益，投入1元成本約可獲得5元胃癌防治回報，今年7月刊登於美國醫學會雜誌（JAMA）。

胃癌篩檢「台灣模式」促成台大醫療團隊參與國際癌症研究機構（IARC）工作小組，隸屬世界衛生組織，與來自20個國家，包含東亞、不丹、中東、南美、美國、紐西蘭、歐洲、非洲等，共計35名專家將台灣模式共同制定全球指引，去年3月發表於新英格蘭醫學雜誌（NEJM）。

李宜家表示，台灣模式「大腸癌胃癌二合一篩檢」其實相當划算，全世界的學者也逐漸認為，這是一個值得推動的方向。「不丹，讓我印象很深刻。」雖然不丹常被稱為世界上最幸福的國家之一，但胃癌也是當地癌症排名第一，幽門桿菌感染率也很高，可能與共食等生活習慣有關。

李宜家說，不丹目前已仿照「台灣模式」，採用糞便檢體進行胃癌篩檢。東歐預計跟進、南美洲近年也希望推動相關篩檢，但當地政治情勢較為複雜，因此推動速度比較慢。目前主要是幾個國家陸續開始合作，包含美國相關健康推動組織的南美洲合作計畫，逐步把「台灣模式」帶入。

李宜家認為，台灣模式「大腸癌胃癌二合一篩檢」可導入的國家非常多，美國整體幽門桿菌陽性率較低，但仍可針對移民、弱勢及原住民族等高風險族群進行篩檢；日本、韓國、中國等地陽性率則較高，部分地區達4成以上，同樣可考慮該模式，以利及早根治幽門桿菌，預防胃癌發生。

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