桃機北跑道11月歲修 夜間巡場時段不影響航班起降

桃園機場旅運量持續成長，今年1至7月客運量已逾3002萬人次，航機起降共達15萬5497架次，高頻次的航班起降運作，例行跑道維護作業更顯重要。為持續優化營運服務品質，桃機公司將於11月辦理北跑道歲修維護作業，利用例行夜間關閉跑道時段進行，施工期間南跑道維持正常運作，不影響機場營運。

桃機公司指出，桃園機場旅運量持續成長，今年1至7月客運量已逾3002萬人次，航機起降共達15萬 5497架次。高頻次的航班起降運作，例行跑道維護作業更顯重要。本次北跑道歲修規畫預計於11月份啟動，利用飛航指南公告凌晨1時至清晨6時30分跑道單雙日輪流關閉、每日共計5.5小時的既有夜間例行跑道巡檢、維護作業時段內辦理，不會另行增加跑道關閉時間。

機場公司已邀集交通部航政司、民航局飛航服務總台、各航空公司及施工單位召開2次專案協調會議，以「歷年同期」最大航班量進行營運影響評估，推演各項維持營運應變方案，同時成立專案小組，強化各單位橫向聯繫，即時協調施工作業，並隨時滾動檢討應變作法，確保不影響機場營運及航班起降。