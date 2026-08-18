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桃機將於11月辦理北跑道歲修 不另增關閉時間、不影響營運
桃園機場18日，旅運量持續成長，今年截至7月客運量已逾3,002萬人次，機場公司按既有標準作業流程排定於11月份辦理北跑道歲修維護作業，採取「不另行增加跑道關閉時間」的施工執行方案，利用例行夜間關閉跑道時段進行，施工期間南跑道維持正常運作，不影響機場營運。
桃園公司指出，今年截至7月客運量已逾3,002萬人次，航機起降共達15萬5,497架次。高頻次的航班起降運作，例行跑道維護作業更顯重要。本次北跑道歲修規劃預計於11月份啟動，利用飛航指南公告夜間01:00 - 06:30跑道單雙日輪流關閉、每日共計5.5小時之既有夜間例行跑道巡檢、維護作業時段內辦理，不會另行增加跑道關閉時間。
機場公司已邀集交通部航政司、民航局飛航服務總臺、各航空公司及施工單位召開 2 次專案協調會議，以「歷年同期」最大航班量進行營運影響評估，推演各項維持營運應變方案，同時成立專案小組，強化各單位橫向聯繫，即時協調施工作業，並隨時滾動檢討應變作法，確保不影響機場營運及航班起降。跑道維護作業為維持飛航安全及營運品質不可或缺之一環，機場公司感謝旅客及機場大聯盟夥伴的支持與配合。
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