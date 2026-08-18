6旬男胸悶1個月3條心血管幾乎全塞 嘉榮緊急繞道救回心臟

嘉義60歲林姓男子胸悶長達1個月，就醫檢查赫然發現3條主要冠狀動脈幾乎全數阻塞，情況嚴重。台中榮總嘉義分院心臟外科醫師林伯翰表示，醫療團隊評估後為患者進行冠狀動脈繞道手術，重新建立心臟血流通道，手術順利，林男術後恢復良好，住院僅8天即平安出院。

嘉榮表示，林男先前持續出現胸悶，雖沒有明顯呼吸喘，症狀卻遲遲未改善，家人因此陪同就醫。林伯翰安排心導管檢查，發現3條主要冠狀動脈幾乎全數阻塞，診斷為嚴重冠狀動脈疾病。

由於林男病情複雜，經心臟內、外科團隊共同評估，認為適合接受冠狀動脈繞道手術。面對心臟重大手術，林男及家屬一度相當焦慮，經醫護團隊說明手術方式、術後恢復及照護重點後接受治療，手術順利完成。

林伯翰說，冠狀動脈繞道手術主要利用患者自身血管，在阻塞的冠狀動脈旁建立新的血流通道，使血液重新供應心肌，改善心臟缺氧，降低心絞痛及心肌梗塞風險。對於多條血管阻塞、左主幹病變，或不適合接受支架治療的患者，是重要的治療方式。

林伯翰提醒，手術成功只是治療第一步，胸骨癒合約需8至12周，術後初期可能有傷口疼痛、胸口緊繃、容易疲倦及下肢輕微腫脹等情況，多數會逐漸改善。返家後若傷口出現紅、腫、熱、痛、滲液、裂開或發燒等感染徵象，應立即就醫；恢復期間也應避免提、推拉重物，以免影響胸骨癒合。

他表示，繞道手術雖能改善心臟血流，卻無法消除動脈硬化，患者仍須規律服藥，控制血壓、血糖及血脂，並戒菸、規律運動及調整飲食。若出現持續胸痛、呼吸困難、心跳異常、暈眩昏倒或發燒超過38℃等警訊，應儘速就醫。

台中榮總嘉義分院心臟外科醫師林伯翰提醒，持續胸悶、胸痛等症狀不可輕忽，應及早就醫檢查。圖／台中榮總嘉義分院提供