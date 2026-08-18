投資1元可回收30元！台大參與世衛組織訂胃癌篩檢指引 吸引各國跟進

台大醫院長期研究幽門桿菌殺菌預防胃癌，近期研究發現每投入1元篩檢胃癌，因減少後續昂貴癌症治療，可回收至少5元效益，並在世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）會議中與全球20國家共35位學者合作訂出胃癌篩檢指引，明訂篩檢方式、抗生素管理等作法，成果分別登上國際期刊「美國醫學會雜誌（JAMA）」、「新英格蘭醫學雜誌（NEJM）」。

台大醫院累積逾20年胃癌篩檢臨床研究經驗，已證實篩檢幽門桿菌、投以殺菌藥物，為預防胃癌篩檢關鍵，我國已在今年推動大腸癌、胃癌二合一篩檢政策。國健署副署長林莉茹說，自今年1月起推動45至74歲民眾終身一次胃癌合併大腸癌篩檢後，截至7月份約篩檢60萬人，受檢民眾幽門桿菌陽性率為22.4%，檢出陽性病人可銜接後續健保用藥。

台大醫院醫學研究部副主任李宜家說，研究團隊近期利用成本效益模型分析，每投入1元篩檢胃癌，因省下後續昂貴的手數、標靶、化療等癌症治療花費，可回收至少5元效益，且胃癌、大腸癌二合一篩檢方式，比起單獨篩檢大腸癌，可降低胃癌死亡率24%，每一位病人省下美金8元（約台幣254元）花費，證明篩檢胃癌為「既省錢，又能增加健康壽命的優勢策略」。

台大醫院研究團隊在IARC大會中訂出「篩檢及根除幽門桿菌預防胃癌全球指引」，重點包括篩檢方法使用糞便抗原、吹氣檢測並依胃癌盛行率選擇，藥物選擇以使用鉍劑四合一為首選，可依在地抗藥性選方，並提到抗生素管理，應由多專科團隊監測抗生素使用與抗藥性，並審慎用藥。李宜家說，這項指引近期刊登在NEJM期刊，為我國專家與20國專家合作，我國負責指引中多數章節。

該指引已吸引各國跟進推行篩檢政策。李宜家說，有最幸福民族美譽國家不丹，胃癌為最主要癌症，已推行與國國相近的篩檢策略，其餘包括歐洲、南美洲也開始推行，除指引刊登在NEJM，有鑒於篩檢的經濟效益，JAMA期刊編輯亦撰文指出，多數癌症篩檢需額外花費，但幽門桿菌篩檢不僅具成本效益，還能省錢，建議鄰近的東亞國家應將胃癌篩檢納入政策。

台大公衛學院教授陳秀熙指出，胃癌篩檢對改善健康不平等帶來極高價值，除投入1元用於胃癌篩檢，可獲得5元胃癌防治效益外，二合一篩檢模式還能回收約25元大腸癌預防效益，整體經濟效益達30倍，「且這還是低估」，以彰化縣為例，目前篩檢25人口，可回收效益達4.6億，研究成果對國家政策有重要啟發，應從支出控制理念，轉為國家健康投資。

台大醫院團隊參與訂定的「篩檢及根除幽門桿菌預防胃癌全球指引」共有6大重點。圖／台大醫院提供