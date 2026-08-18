Foodpanda將被Grab併購？外送工會籲否決

「若最大股東為Uber的Grab併購Foodpanda，台灣外送市場恐被Ubereats一家壟斷，消費者恐被漲價、店家抽成將提高，外送員權益也會受損！」外送工會號召上百位外送員18日在公平會門口高喊「反對壟斷」、「反對併購」、「拒絕黑箱」等口號，呼籲公平會否決Grab併購Foodpanda的案件，若通過恐導致市場壟斷與國安疑慮增加。

台灣外送兩大平台為Ubereats與Foodpanda，外送平台Grab近日將併購台灣Foodpanda，但外送工會質疑，Grab最大股東是Uber，若併購成功，形同Uber一手掌握Ubereats與Foodpanda，完全壟斷台灣外送市場，造成民眾權益受損。

壟斷難保障權益

全國外送產業工會理事長陳昱安指出，外送平台Grab頻頻宣稱Uber無法實質控制公司、表決權低於4%且代表已退出董事會，但Uber至今仍持有Grab約13%的龐大股份，無論是董事退出或資訊隔離，只要這13%的股權利益牽連依然存在，資方的一切辯解就只是在閃躲，且Grab無法明文承諾收購Foodpanda後，Foodpanda與Ubereats可以公平競爭，Foodpanda不該被Grab收購。

「Ubereats還涉嫌詐騙外送員薪水！」台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪直言，更難期待背後有Uber的Grab，若併購後也難保障外送員基本權益，公平會若對此併購案採取「附條件准許」，無疑是引狼入室、自斷手腳，一旦跨國資本實質壟斷台灣市場，政府將面臨「毫無監管、無法牽制」的失控窘境。

資料恐外洩至中國

經民連召集人賴中強指出，若Grab以6億美元現金收購台灣 Foodpanda，結合後市場更集中，不利平台業者間競爭，消費者、商家、外送員權益受損，且Grab資訊系統研發中心在中國北京，有資安疑慮，《中國國家情報法》第7條明定任何組織與公民均有義務配合國家情報工作，台灣相關資料都可被中國政府取得。

「Grab旗下的圖資品牌『GrabMaps』，與華為旗下的『花瓣地圖」』有技術授權合作！」賴中強擔憂，結合前述的擔憂，Grab收購台灣Foodpanda恐加深中國在台影響力。因此他們呼籲公平會要否決Grab收購台灣 Foodpanda，避免消費者被漲價、店家抽成提高、外送員權益受損，還有國安威脅增加。

Foodpanda母公司衰退

此案引起相當多正反意見討論。東吳大學商學院助理教授林柏翰指出，如果僅以Uber持有Grab逾10%股權，認定具有實質影響力，可能進行聯合行為，似乎是用台灣傳產、中小企業的思維處理重大併購案，無助於產業發展。且若Foodpanda的母公司Delivery Hero投入台灣市場的資源不如過往，競爭力恐逐步下滑，Uber反成為最大受益者。

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