台灣花生標章今發布 原料須完全國產、不得混用進口花生

農業部今天舉行「台灣花生標章」發布記者會，公布標章申請資格、適用品項及原料追溯管理機制。未來經審查通過、取得標章使用資格的產品，所使用的花生原料須全數來自台灣境內種植生產，不得混用進口或來源不明的花生。

農業部長陳駿季表示，目前市售花生加工產品的原料來源多元，消費者往往難以單從產品外觀或包裝判斷花生是否來自台灣，因此農業部推出「台灣花生標章」，希望建立具公信力的產地識別，讓使用100%台灣花生原料的產品更容易被消費者辨識。

陳駿季指出，國產花生價格雖然較進口花生高，但台灣花生一直以「價值」取勝。透過標章制度及原料追溯機制，可進一步凸顯國產花生的產地、品質與價值，也讓消費者在選購花生及相關加工產品時，有更明確的辨識依據。

農業部今舉行「台灣花生標章」發布記者會，希望透過台灣花生標章建立具公信力的共同識別，將讓100%使用台灣花生原料的產品更容易被市場看見。記者胡經周／攝影

「台灣花生標章」希望建立具公信力的共同識別，將讓100%使用台灣花生原料的產品更容易被市場看見。記者胡經周／攝影