日本哈密瓜等產品農藥、重金屬超標 逾300公斤遭攔

日本食品受民眾喜愛，食藥署今天公布最新邊境檢驗違規名單，其中有2項來自日本產品，包括哈密瓜、水雲等，被檢出農藥殘留、重金屬超標等違規，逾300公斤遭攔截，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共9項不合格產品，包括越南冷凍蝦仁、泰國羅望子醬等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數退運或銷毀。

這次有2批日本進口哈密瓜，分別被檢出殘留農藥特安勃0.02ppm、0.04ppm，依規定特安勃於哈蜜瓜為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01ppm，共332公斤須退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘告訴媒體，這2批哈密瓜是由同一名業者「川咏水果有限公司」輸入，過去6個月以來，該名業者已累積3批不合格，即起調整為100%逐批查驗。

至於整體從日本進口同產地、同號列的產品，近6個月累積9批不合格。劉芳銘說，將延長加強抽驗至9月17日，抽驗比例20%至50%。

此外，「焱然國際有限公司」報驗的日本水雲，檢出重金屬無機砷每公斤4.2毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，無機砷於藻類限量為每公斤1毫克，這1批3公斤重的水雲必須退運或銷毀。食藥署針對「焱然國際有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

食藥署統計近半年，從今年2月10日至8月10日止，受理日本的「其他海草及其他藻類」產品，報驗46批，檢驗不合格3批，不合格率6.5%，檢驗不合格原因為重金屬無機砷超標。食藥署表示，即起至9月17日止，邊境加強抽驗「其他海草及其他藻類」產品，抽驗比例為20%至50%。