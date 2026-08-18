校園綠蔭聯結綠色城市 環境部攜手市府、成大打造都市林示範場域

環境部昨（17）日在國立成功大學舉辦「國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環」第十場說明會，由環境部長彭啓明親自主持，包括成功大學副校長李俊璋、臺南市政府副市長（永續長）趙卿惠、立法委員陳亭妃、臺南市政府環保局長許仁澤及兩位行政院都市林委員成功大學林子平與王驥魁教授等中央、地方、產官學研與民間代表共同參與，現場與線上合計 248 人參與。會議聚焦中央與地方合作推動台南都市林示範區。

彭啓明表示，台灣未來面對極端高溫，都市林應從以往附屬景觀，提升為國家綠色基礎設施，環境部也正朝「專業、專責、專法」方向，完備樹木種植、養護到木質資源循環的全生命週期法規制度。未來中央將跨部會提供政策、規範、科學專業諮詢及示範區資源，與有意願的地方政府共同盤點合作設置都市林示範區，讓地方依因地制宜發展可複製的都市綠蔭示範模式。

趙卿惠表示，臺南將把握中央推動國土綠蔭的契機，結合鐵路地下化後綠園道及山海圳綠道等既有綠色廊道，進一步串聯都市、社區與自然環境，讓市民能實際感受到城市降溫與綠化成果。

成功大學副校長李俊璋表示，成大擁有豐富校園綠地及跨領域研究能量，也緊鄰目前鐵路地下化後的綠園道，將全力支持國土綠蔭政策，並成立校園都市林推動專案小組，整合校內相關系所與研究資源，讓成大成為中央、地方與學研合作的示範場域。

成功大學林子平教授指出，都市林的核心理念是「市民走路時有多少路段可以享有樹蔭」，可從市民日常移動路徑找出高溫、人口及脆弱族群重疊的關鍵路段，讓「校園的綠」真正走進「城市的蔭」。成功大學測量及空間資訊學系王驥魁教授則運用空中光達（LiDAR）及雷射穿透率（LPI）量測都市綠蔭，掌握樹木高度、體積及遮蔭程度，辨識綠蔭缺口，從市民使用需求與科學量測兩個面向，提供都市林規劃依據。

本次座談也有不少民眾從嘉義、高雄等前面場次持續參與。與會者也提醒，都市林計畫不能「見樹不見林」，應從完整都市計畫、人行綠帶、生態廊道及城市整體空間來思考，讓樹木真正融入市民生活。也有民間團體及在地民眾提出許多地點，希望爭取成為未來台南的都市林示範區。

環境部表示，今年到明年將進一步推動中央與地方合作示範區，鼓勵有意願的縣市由永續長或府級層級成立跨局處協作平台，盤點熱區、示範場域及地方需求，並結合學校、社區、企業與民間力量，形成「中央政策引導、地方落地實踐、學研科學支援」的推動模式。也將持續社會溝通工作，讓每一場討論都成為國土綠蔭政策持續深化的力量。