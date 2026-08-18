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鐘點移工服務破10萬小時 臨短急需求最多

中央社／ 台北18日電

因應民眾臨短急服務照顧需求，勞動部推動鐘點移工計畫，全台有13家公益團體提供服務，據統計，截至7月底，服務時數突破10萬小時，以單次使用及一至兩週1次等使用頻率最高。

滿足國內民眾照顧需求人力，勞動部推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，也就是鐘點移工計畫，讓民眾能自費向公益社團法人申請照顧人力，全台共有13家試辦單位在16縣市提供服務。

勞動部勞動力發展署今天指出，多元陪伴照顧服務試辦計畫去年4月初上路，截至今年7月31日止，達成累計服務時數突破10萬小時的里程碑，而計畫累計總服務人次也突破1萬人次大關。

發展署說，多元陪伴試辦計畫採自費申請，服務對象包含身心障礙、重大傷病、3個月內就醫或手術、符合聘僱外籍家庭看護工、長期照顧等級2-8級之5大類，而服務項目包含基本日常生活服務、陪同外出、陪同就醫、安全陪伴等服務。

另外，在時數選擇部分，發展署表示，使用者可以選擇4小時、8小時、12小時、24小時等不同時數與時段。

根據統計，使用頻率最多為單次使用及一至兩週1次，合計佔76%，使用時數則以單次使用13至24小時的民眾最多、佔62%，服務時間在夜間則達75%。

至於使用服務資格中，以長照等級2至8級者最多、佔31%，發展署表示，民眾將多元陪伴照顧服務與現有政府資源（如長照服務）互相搭配使用，填補家庭照顧空窗。

發展署表示，多元陪伴照顧服務試辦計畫發揮臨短急照顧需求的實質支持作用，未來將持續攜手各地民間公益團體，協助全台有需求的家庭獲得更即時的陪伴與照顧，有效補足照顧空窗期。

移工 照顧 勞動部

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