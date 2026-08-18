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捐卵可拿9.9萬不是「賣卵」！ 國健署揭捐精捐卵5大規定

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署提醒，捐精、捐卵「助人圓夢」之前，仍應先了解檢查流程、健康風險及法律規範，別把精卵捐贈誤當成單純換取營養金的管道。聯合報系資料照
國健署提醒，捐精、捐卵「助人圓夢」之前，仍應先了解檢查流程、健康風險及法律規範，別把精卵捐贈誤當成單純換取營養金的管道。聯合報系資料照

「捐卵可以拿近10萬元，是不是等於賣卵？」近年人工生殖需求增加，網路也不乏「捐卵換營養金」等資訊，但捐精、捐卵並非想捐就能捐，更不能當成賺外快。國健署提醒，我國精卵捐贈依法採「無償捐贈」，捐卵最高9萬9000元、捐精最高8000元，屬於補償捐贈過程的營養、醫療、交通及工時損失等費用，並非精卵的「買賣價格」。

根據國健署人工生殖施行結果分析，2023年國內共進行5萬8577個人工生殖治療周期，其中386個使用捐贈精子、3259個使用捐贈卵子。精卵捐贈成為部分不孕夫妻圓夢的重要途徑，但背後涉及醫療風險、倫理、法律及親子關係，捐贈前不可只看到補助金額。

首先「並不是人人都能捐」。依規定，捐精男性須年滿20歲、未滿50歲；捐卵女性須年滿20歲、未滿40歲，並須由衛福部許可的人工生殖機構完成生理、心理狀況、家族病史、傳染病及可能影響生育健康的遺傳性疾病等檢查與評估，確認適合後才能捐贈。

另一項容易被忽略的規定是，捐精、捐卵並非可以無限次進行。如果接受同一捐贈者精子或卵子的夫妻已經成功活產，該名捐贈者終身不能再次捐贈，即使仍有剩餘精子或卵子，也須依規定銷毀。若受贈夫妻進行人工生殖後沒有活產、沒有剩餘胚胎，且捐贈的精卵已使用完畢，才可能再次捐贈。

至於外界最關心的「捐卵9萬9000元」，國健署強調，「人工生殖法」明定精卵必須無償捐贈，不得涉及買賣。只是考量捐贈者接受檢查、醫療、交通，以及工作時間損失與身體不適，受贈夫妻可透過人工生殖機構，在規定額度內支付相關費用，目前完成捐卵最高9萬9000元，完成捐精程序最高8000元。

尤其女性捐卵並非單純「取出卵子」就結束。捐卵前須使用排卵針劑及藥物，可能出現局部不適、過敏反應，也有卵巢過度反應症候群風險，嚴重可能出現腹脹、腹痛、惡心、嘔吐等。取卵本身也是侵入性處置，還須承擔手術及麻醉風險，不能因為看到近10萬元的費用，就忽略背後的身體負擔。

不少人好奇，能否把自己的精子、卵子「指定」給親友？答案是不行。國健署強調，我國採匿名捐贈制度，捐贈者不能指定受贈夫妻，受贈夫妻也不能挑選特定捐贈者，雙方不會知道彼此身分。醫療配對時，機構僅能提供種族、膚色、血型等非識別資訊。

捐出去之後原則上也不能反悔取回，除非捐贈者日後經醫師診斷證實有生育功能障礙，才可依法請求返還尚未銷毀的生殖細胞。至於最敏感的親子關係，法律也有明確界線。夫妻雙方同意使用捐贈精卵進行人工生殖，所生子女依法視為受贈夫妻的婚生子女；捐贈者即使具有血緣，也與孩子沒有法律上的親屬關係，不負扶養義務，孩子也沒有對捐贈者的繼承權。

國健署 捐精 營養

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