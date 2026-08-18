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桃機北跑道將於11月歲修 夜間關閉時段進行不影響營運

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
桃園國際機場北跑道歲修將於今年11月啟動，利用凌晨既有巡場時段施工，確保航班營運順暢。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場北跑道歲修將於今年11月啟動，利用凌晨既有巡場時段施工，確保航班營運順暢。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場公司今天宣布，預計於11月進行北跑道歲修維護作業，在不另外增加跑道關閉時間的前提下，利用例行夜間關閉跑道巡檢、維護作業時段，深夜01:00 - 06:30共計5.5小時之時段內辦理，不會另行增加跑道關閉時間，施工期間南跑道維持正常運作，不影響機場營運。

機場公司表示，桃園機場旅運量持續成長，今年1至7月旅運量已經超過3,002萬人次，航機起降數為15萬5,497架次。為持續優化營運服務品質，機場公司按既有標準作業流程排定於11月份辦理北跑道歲修維護作業，採取「不另行增加跑道關閉時間」的施工執行方案。利用飛航指南公告夜間01:00 - 06:30跑道單、雙日輪流關閉時段辦理。

機場公司指出，本次歲修已邀集交通部航政司、民航局飛航服務總台、各航空公司及施工單位召開2次專案協調會議，評估之航班量以今年度暑期航班數為基準，用超越歷年同期之航班量進行營運影響評估，推演各項維持營運應變方案，同時成立專案小組，強化各單位橫向聯繫，即時協調施工作業，並隨時滾動檢討應變作法，確保不影響機場營運及航班起降。

桃機 桃園機場 機場

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