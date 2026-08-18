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盼院長醒來主持⋯吳明賢病倒前研究登國際期刊 台大延遲50天辦記者會

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫學院院長吳明賢。聯合報系資料照
台大醫學院院長吳明賢。聯合報系資料照

台大醫院推動幽門桿菌篩檢等胃癌預防保健政策，近期2篇研究刊登於「美國醫學會雜誌（JAMA）」及「新英格蘭醫學雜誌（NEJM）」，前者證實投入1單位成本，可獲5倍胃癌防治效益回報，後者則是訂出幽門桿菌篩檢指引。該院胃癌研究是由台大醫學院院長吳明賢主持，他在6月23日病倒，院方延遲原訂6月29日舉辦記者會，台大醫院院長余忠仁說，希望外界不要刺探院長病情。

吳明賢20多年前便在馬祖推動幽門桿菌篩檢，為台大醫院胃癌相關研究主持人。台大醫院教學研究部副主任李宜家說，前述研究分別在今年3月、6月刊登於國際期刊，台大醫院原定6月29日舉辦記者會，對外公布這2項成果，由吳明賢院長親自出席主持，吳院長生病後決議延遲記者會舉行，也是希望他能醒來參加記者會，即便吳院長未能親自出席，團隊仍會繼續走下去。

余忠仁說，台大醫院會持續照顧吳院長，並與家屬合作，盼外界體諒家屬、為吳院長保留隱私，關心之餘不要刺探吳院長病情，台大醫院胃癌研究由吳院長最早開始，探討胃癌早期偵測生物標誌，吳院長博士班論文便是從這裡著手，並長達30年帶領團隊研究，吳院長很早就發現從臨床作為著眼點，可讓研究較快速獲得應用，「吳院長早期就非常關注這點，並設法向前推動。」

李宜家回憶與吳明賢在馬祖及全台原鄉推動幽門桿菌篩檢的歷程，團隊先派助理團作為「先遣部隊」，至馬祖為居民進行吹氣檢測，醫師團隊後續前往為吹氣篩檢發現幽門桿菌陽性病人進行胃鏡檢查，當初健保沒有給付殺箘藥物，團隊公費進口提供民眾使用，部分居民自認沒有症狀，對於需要額外服藥有所憂慮，醫師需逐一勸說，提升居民用藥遵從性。

馬祖及原鄉胃癌陽性率均偏高，原因與幽門桿菌、共食習慣等相關。李宜家指出，在原鄉推動篩檢也是一大考驗，團隊先取得原民會同意後，深入各原鄉衛生所，逐步推動篩檢。在馬祖、原鄉及彰化等地驗證幽門桿菌篩檢成效後，衛福部國健署今年起將胃癌幽門桿菌篩檢，列為國內公費癌症篩檢中第6癌篩檢，從臨床研究成為國家公衛政策。

台大 吳明賢 記者會

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